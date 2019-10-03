Cilt kanserinde Türkiye’nin en donanımlı merkezi Ege Üniversitesinde

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Dermato-Onkoloji Ünitesi yenilenerek hizmete açıldı. Cihaz parkuru son teknoloji ile donatılan ünite, cilt kanserinin erken tanı ve tedavisinde Türkiye’nin en donanımlı merkezi oldu.

Cilt kanserinin erken tanı ve tedavisinde Türkiye’nin en donanımlı merkezi olarak tanımlanan EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Dermato-Onkoloji Ünitesi yenilenerek hizmete açıldı. Ünitenin açılışına; Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, dekanlık ve başhekimlik üst yönetimi, akademisyenler ve Dermatoloji Anabilim Dalı çalışanları katıldı.

"Sağlık hizmetlerinin kalitesini hız kesmeden sürdüreceğiz"

Açılış töreninde Ege Üniversitesinin sağlık alanında yürüttüğü projeler ile bölgenin ve Türkiye’nin öncü üniversitesi olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, ‘‘Sağlık hizmetlerinde kalite konusunda gösterdiğimiz hassasiyetin en temel göstergesi, geçtiğimiz günlerde hastanemizin ‘A plus’ hastane seçilmesi oldu. Toplumumuzun ihtiyaçları doğrultusunda yürüttüğümüz sağlık hizmetlerinin kalitesini hız kesmeden sürdüreceğiz. Bugün de pek çok insana daha nitelikli sağlık hizmeti vermemize olanak sağlayacak Dermato-Onkoloji Ünitesinin açılışını gerçekleştiriyoruz. Hizmete açtığımız ünitemiz ile kanserin en yaygın türlerinden biri olan cilt kanserine yönelik olarak daha profesyonel bir sağlık hizmeti sunabileceğiz. Ünitemizin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum’’ dedi.