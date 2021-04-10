Cilt kanserinden yüzünü kaybeden baba: Kızımı öpmeyi çok özledim

Reklam ve tabela tasarımcısı Bahattin Yılmaz'ın 15 yıl önce burnunda siğil çıktı. Zamanla yüzündeki siğil sayısı arttı ve yara oluşturmaya başladı. Bunun üzerine 5 yıl önce gittiği hastanede cilt kanseri teşhisi kondu. Geçen süreçte dudağı, burnu, damağı ve gözlerini kaybeden Yılmaz, şu an 914 lira engelli maaşının 400 lirasıyla kiraladığı eski bir sanayi sitesindeki dükkanda yaşamını sürdürüyor.

Yüzünü sürekli sargıda tutmak zorunda kalan Yılmaz, şunları söyledi:

''Suratım, burnum, dudaklarım ve damağım yok. Daha önce görebiliyordum, ama şu an sol gözümü de kaybettim. Sağ gözümle de sadece biraz ışığı görebiliyorum. Her zaman Allah'a şükrettim. Kızımı görebildiğim için şükrettim. Ama şu an kızımı da göremiyorum. Görme yeteneğimi de kaybedince psikolojim bozuldu.''

'ÇAY İÇMEYİ VE YÜZÜMÜ YIKAMAYI ÖZLEDİM'

Kızını öpemediği için üzüldüğünü söyleyen Yılmaz, "Yüzüm olmadığı için insanlar benden korkup, çekiniyor. Kızımla el ele sokakta gezemiyorum. Bir bardak çay içmeyi özledim. Çocuğumun elini tutup gezdiremiyorum. Çatalı bile zor tutuyorum artık. En çok da yüzümü yıkamayı özledim. Bir an önce tedavi olup, eski sağlığıma kavuşmak istiyorum'' dedi.