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Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

07.12.2020 16:53 | Son Güncelleme:
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Cilt kuruluğuna ne iyi gelir?

Hem sağlık hem de güzellik bakımından oldukça önemli olan cilt yapısı, kadınlar ve erkekler tarafından fazlasıyla dikkat edilmesi gereken bir konudur. Farklı sebepler sonucunda ortaya çıkan cilt kuruluğu problemi, kaşıntı ve çatlama gibi rahatsız edici belirtileri de beraberinde getirir.

Siz de bu problemle ilgili aklınıza takılan ‘’Cilt kuruluğuna ne iyi gelir, nasıl geçer?’’ gibi merak ettiğiniz soruların cevabına yazımızın tamamını okuyarak ulaşabilirsiniz.

Cilt Kuruluğu Neden Ortaya Çıkar?

Cildin en yüzeyel tabakası üzerinde yeterli miktarda su bulunmaması sebebiyle meydana gelen cilt kuruluğu, pek çok kişide sıklıkla gözlemlenen bir sorundur. Genellikle dirsek, el ve dudak bölgelerinde ortaya çıkmasıyla bilinen bu hastalık, yaşlılarda daha fazladır.

Yaygın bir problem olmasından dolayı çoğu bireyin kafasında ‘’Cilt kuruluğu neden olur?’’ sorusu yer alır. Özellikle kuru hava koşulları ve sıcak su gibi çevresel faktörler cilt kuruluğunun üzerinde etkili rol oynar. Hastalık, hem sıcaklık hem de nem seviyesinin büyük oranda düştüğü kış mevsiminde sık sık gözlenir. Diğer yandan uzun süreli ve devamlı olarak sıcak suyla duş alınması da bu problemi tetikler. Ayrıca ciltteki nem ve yağ oranını azaltan sert sabun çeşitlerinin kullanılması da sebep olur. Gün içerisinde yeterli miktarda su tüketilmemesi cildin gereken nem oranını koruyamamasına; bu da cildin zamanla kurumasına yol açar. Ancak çeşitli ilaçların kullanımı ya da diğer cilt rahatsızlıkları da bu duruma sebebiyet verebilir.

Cilt Kuruluğu Belirtileri Nelerdir?

Çoğunlukla geçici bir rahatsızlık olarak bilinen cilt kuruluğu, bazı kişilerde kronik hastalık şeklinde de devamlı olarak gözlemlenebilir. Bu sebeple ortaya çıktığında dikkate alınmalı ve bir doktora gidilmelidir. Bireyin sağlık durumuna, çevresel faktörlere ve sorunun nedenine göre cilt kuruluğu belirtileri de değişiklik gösterebilir. Fakat genel olarak bu belirtileri sıralamak gerekirse;

  • Duş aldıktan sonra ciltte oluşan gerginlik hissi
  • Cildin çeşitli bölgelerinde pullanma ve soyulma meydana gelmesi
  • Kaşıntı
  • Kanamaya sebep olan derin çatlaklar
  • Sık sık olan kızarıklıklar ve döküntüler şeklinde belirtilebilir.

Vücudun tüm bölgelerinde görülebilen bu rahatsızlık, bazen kısa sürede geçse de bazı durumlarda daha dirençli olup uzun süreli şekilde devam edebilmektedir. Bu nedenle hastalığı fark ettikten kısa süre sonra bir uzmanla iletişime geçmeniz önerilir.

Cilt Kuruluğunun Geçmesi İçin Hangi İlaçlar Kullanılır?

Cilt kuruluğu problemiyle karşı karşıya kalan kişi doktora başvurduktan sonra tedavi için nasıl bir yol izleneceği belirlenir. Bu tedavi süreci hastalığın şiddet derecesine, bireyin cilt tipine ve şikayetlerine göre değişiklik gösterebilir. Hastalığın ilk aşamalarında olan kişiler için genellikle cilt kuruluğuna iyi gelen krem ve nemlendirici türleri önerilir. Yeteri kadar nemlendirilmeyen ve gerek duyduğu su miktarına sahip olmayan ciltlerde daha çok gözlenen sorun üzerinde, bu tür kremler kullanılarak etkili bir sonuca ulaşılabilir.

Öte yandan daha ileri boyuttaki durumlar içinse çeşitli cilt kuruluğu ilaçları bulunur. Bu rahatsızlık, çoğunlukla losyon gibi ilaç türleriyle kısa sürede iyileşir. Ancak yine de dermatoloji uzmanı bir doktorla görüşmeden bu ilaçları almanız veya kullanmanız tavsiye edilmez.

Cilt Kuruluğuna İyi Gelen Bitkisel Ürünler

Her problem gibi cilt kuruluğuna da iyi gelen bazı bitkisel ürünler üretilir. İçeriğinde herhangi bir katkı maddesi bulunmadan hazırlanan doğal karışımlar, cilt kuruluğu bitkisel tedavi yönteminin en etkili yolu olarak bilinir. Aynı zamanda yan etkisi olmayan bu bitkisel ürünleri düzenli olarak kullanarak hem sağlıklı hem de dinç bir cilde ulaşabilirsiniz.

Oldukça çeşitli olmasıyla bilinen cilt kuruluğuna iyi gelen yağlar, doğal bitki özlü olmasının yanında evde kolayca yapıp kullanabileceğiniz türlerdir. Özellikle içeriğinde nemlendirici özelliği bulunduran bakım yağları, cildin nem oranını korumasına ve doğal yağ üretimini normal şartlarda devam ettirmesine olanak sağlar. Öte yandan kuruluk ve kaşıntının çözümlerinden biri olan hindistan cevizi yağı da alerjik belirtileri ortadan kaldırma üzerinde etkilidir. Ayrıca iyileştirme özelliğine sahip olan aloe vera bitki yağı da bu süreçte doğal nemlendirici olarak kullanılabilir.

Cilt Kuruluğu Nasıl Önlenir?

Ciltte kuruluk oluşmasını önlemek için belli başlı yöntemler uygulanabilir. Yaşam tarzında yapılan değişiklikler ve günlük düzenli olarak nemlendirici kullanmak bu yöntemlerin başlıcaları olarak bilinir. Ancak cilt kuruluğunu önlemek için yapılması gerekenler hakkında bir liste yapmak gerekirse;

  • Her gün ortalama 2-3 litre su tüketilmeli
  • Cildi tam anlamıyla kaplayarak suyun içeride kalmasını sağlayan nemlendiriciler kullanılmalı
  • Kısa süreli ve ılık su ile duş alınmalı
  • Çok sıcak suyla olabildiğince az temas kurulmalı
  • Cilt üzerinde kuruluğa yol açan sert sabun türleri yerine hem besleyici hem de temizleyici olan kremler veya yumuşak cilt temizleyici çeşitleri kullanılmalı
  • Cildi soğuk havaya maruz bırakmaktan kaçınılmalı ve kış aylarında dışarı çıkarken eldiven, bere takılmalı
  • Temizlik ve bulaşık yıkama gibi ellerin su ile devamlı olarak temas edeceği durumlarda plastik eldiven giyimine özen gösterilmelidir

Cilt sağlığına ve güzelliğine gerekli önemi verip aynı zamanda yukarıdaki maddeleri de dikkate alarak cilt kuruluğunun önüne geçebilirsiniz. Hastalıkla karşılaştığınız durumlarda ise bir doktora başvurmalı ve düzenli şekilde nemlendirici kullanmalısınız.

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