Cilt lekeleri neden olur? Cilt lekeleri nasıl geçer? Cilt lekesi tedavisi için leke açıcı yöntemler neler?

Cilt lekeleri; özellikle kadınlar için kırışıklık ve yaşla ilgili cilt sorunlarından sonra en sık görülen sağlık sorunlarından biri. Cilt lekelerinin oluşumunda, akla sadece güneş ışınlarına direkt temas sonucu gelişen lekeler geliyor. Oysa ileri yaşla birlikte cildin de yaşlanması, doğum kontrol hapı kullanımı, lazer ile peeling ve termal ısı gibi yöntemlerin olması gerektiği şekilde uygulanmaması veya hatalı uygulanması leke oluşumuna yol açabiliyor. Leke tedavisinde bilinçsizce kullanılan krem ve ilaçlar da sorunu tetikleyebiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Lütfiye Çoban, cilt lekelerinden korunma yolları ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verdi. YÜZ, YANAK VE ALIN BÖLGESİNDE YOĞUNLAŞIYOR



“Melazma” adı verilen güneş lekeleri; doğuştan olmayan, sıklıkla yüzde ve yanak bölgesi ile alın ve üst dudağa yerleşen kahverengi görünümde yapılardır. Güneş lekeleri yüzeysel ve derin olarak ikiye ayrılır. Ultraviyole lamba ile güneş lekesinin derinliğini tespit edilebilir. Fakat yüzde görülen her kahverengi oluşum, güneş ışınlarına bağlı olmayabilir. Bu yüzden mutlaka dermatoloji uzmanının muayenesi ile cildin değerlendirilip en uygun tedavinin planlanması gerekir.

KIŞ GÜNEŞİ MASUM DEĞİL



Leke tedavisinin başarıyla sonuçlanabilmesinde, yaz mevsiminde olunmasa bile güneşten korunmanın devam etmesi büyük önem taşır. Evden dışarı çıkılmasa da güneş kremi sabah yüz temizlendikten hemen sonra sürülüp, öğlen ve ikindi vakti tekrar edilmelidir. Ayrıca gebelik ve doğum kontrol ilaçlarının kullanımında, ağda gibi epilasyon işlemlerinden sonraki günlerde güneşten sakınmak ve güneş koruyucu ürün kullanmak çok önemlidir. CİLT LEKELERİNE NEDEN OLAN 6 FAKTÖR



Sir ağda

Lazer epilasyon

Bazı akne tedavilerinde kullanılan ilaçlar

Doğum kontrol ilaçları

Gebelik

Hormon tedavileri HASTAYA ÖZEL LEKE AÇICI YÖNTEMLER



Lekelerin tedavisinde pek çok yöntem kullanılmaktadır. Yüzeysel güneş lekeleri tedaviye daha iyi yanıt vermektedir. Başarılı sonuca ulaşmak için hastanın cilt tipi, ten rengi, eşlik eden hastalıkları, genetik yapısı ve yaşam şekli kadar lekenin derinliği ve yapısı da önemlidir. Hastaların bir kısmında bazı leke açıcı kremler yeterli olurken bazı hastalarda peeling veya lazer gibi işlemlere ihtiyaç duyulur. Bu amaçla en sık uygulanan işlem, meyve asitleri ile yapılan glikolik asit peelinglerdir. 2-4 hafta aralar ile yapılan peelingler derinin üst tabakalarındaki lekeli bölgenin pullanıp dökülerek soyulmasını sağlar.