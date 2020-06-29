Cilt mezoterapisi nedir? İşte akne ve leke sorunlarından kurtulma yöntemi

Mezoterapi aşırı yağı gidermek için vitamin, enzim, hormon ve bitki özleri enjeksiyonlarını kullanan bir tekniktir. Cilt mezoterapisi ciltteki ince kırışıklıklarda, nem kaybında, akne veya leke problemlerinde cilt mezoterapisi uygulanır. İnce kırışıklıkları düzeltmenin yanı sıra gevşek cildi sıkılaştırmak, ciltteki pigmentleri hafifletmek için uygulanır.

Teknik, cildin orta tabakasına (mesoderm) bir dizi enjeksiyon uygulamak için çok ince iğneler kullanır. Mezoterapinin uygulamasındaki amaç, cilt dolaşımına neden olan zayıf dolaşım ve iltihaplanma gibi altta yatan sorunların düzeltilmesidir.

NASIL UYGULANIR?

Önce topikal anestezi özelliği olan bir krem sürülür. Cilt uyuştuktan sonra küçük enjeksiyonlar uygulanarak yapılır.

Mezoterapide enjekte edilen maddeler için standart bir formül yoktur. İçerikte kullanılan malzemeler arasında vazodilatörler ve antibiyotikler gibi reçeteli ilaçlar, kalsitonin ve tiroksin gibi hormonlar, kollajenaz ve hyalüronidaz gibi enzimler, bitkisel özler, vitaminler ve mineraller bulunur. İğne, arka arkaya birçok enjeksiyon uygulamak için mekanik bir tabancaya tutturulabilir.

İstenen etkiyi elde etmek için birkaç mezoterapi seansına ihtiyacınız olabilir. Seans sayısı cildinizin ihtiyacına göre belirlenebilir. Seanslar, başlangıçta 7 ila 10 gün arayla uygulanabilir. Cildiniz düzelmeye başlayınca, tedaviler iki haftada bir veya ayda bir kez tekrarlanabilir.



