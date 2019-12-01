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Cilt sanatı üstadı İslam Seçen, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 15:30 | Son Güncelleme

Klasik Türk cilt sanatı üstadı İslam Seçen, Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.Uzun süredir kanser tedavisi gören 83 yaşındaki klasik Türk cilt sanatı üstadı İslam Seçen, dün evinde hayatını kaybetmişti.

Klasik Türk cilt sanatı üstadı İslam Seçen, Fatih Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süredir kanser tedavisi gören 83 yaşındaki klasik Türk cilt sanatı üstadı İslam Seçen, dün evinde hayatını kaybetmişti. Seçen için bugün öğle namazını müteakiben Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Seçen’in cenazesi, Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı’na defnedildi.

“Gerçek bir sanatkar kayboldu”
Cenaze töreninde konuşan oğlu Ebru Seçen, “Kader, herkesin başına gelecek elbette. Babama mı yanayım yoksa büyük bir sanatkarın gittiğine mi yanayım bilemiyorum. Sevenleri burada hepimizin başı sağ olsun. Büyük bir sanatkar öldü. Gerçek bir sanatkar kayboldu. Dolayısıyla başımız sağ olsun” diye konuştu.

“İslam hoca yıllarca yüzlerce talebe yetiştirmiş, yüzlerce eseri geride bırakmış”
Seçen’in İslam sanatına büyük katkısı olduğunu söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bugün İslam Seçen hocayı ebediyete uğurluyoruz. Bu tür zamanlarda insan acaba yaşarken kıymeti bilindi mi diye soruyor ister istemez. Çünkü kaybetmiş oluyorsunuz. Allah’a çok şükür İslam Seçen hoca sağlığında kıymeti devletin her kademesinde bilinmiş bir hocamız. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat ödülü aldı. 2012 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaşayan insan hazinesi seçildi. İslam hoca yıllarca yüzlerce talebe yetiştirmiş, yüzlerce eseri geride bırakmış bir İslam sanatını bu zamana kadar layıkıyla yaşamış bir hocamızdır. Ailesine Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun” dedi.
Klasik Türk cilt sanatı üstadı olarak anılan cilt sanatkarı, mücellit İslam Seçen, yurt içinde ve yurt dışında binlerce yazma eseri restore ederek, kültür mirasına önemli ölçüde katkıda bulundu. Birçok ödül ve plakete layık görülen İslam Seçen’e 2012 yılında Geleneksel Sanatlar Derneği’nce ‘Gümüş Lale Ödülü’ ve 2012’de Kültür ve Turizm Bakanlığı ‘Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ takdim edilmişti.

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