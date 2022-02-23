Cilt sorunlarınız bu nedenden dolayı kaynaklanıyor olabilir

Stres oranımız sorunlara bağlı olarak dönemsel olarak artabiliyor. Artan stres birçok hastalığa sebep oluyor ve bu hastalıkların sorununun stres olduğu anlaşılmayabiliyor. Stres yapmak cilt sağlığını da oldukça etkiliyor. Cilt problemlerini çözmek için ilk olarak stresi çözmek sonra doğru beslenme, egzersiz ve cilt bakımı yapmak gerekiyor. Cilt Bakım Uzmanı Elif Bulem Ünver konu hakkında bilgiler verdi.

STRES HANGİ CİLT SORUNLARINI ETKİLİYOR?

Kişinin zihinsel yapısı/kişilik özellikleri ve deri hastalıkları arasında çift yönlü bir ilişki mevcuttur. Psikolojik stres deriyi nöromediyatörler (hormonlar) aracılığıyla etkileyerek bazı deri hastalıklarına yatkınlık oluşturabileceği gibi, süregelen dermatolojik

hastalıklar da kişide psikiyatrik problemlere neden olabilmektedir. Stresle alevlendiği bilinen dermatolojik hastalıkların başlıcaları egzama, sivilce (akne), sedef hastalığı, saçkıran, ürtiker gibi süreğen hastalıklardır.

SAĞLIKLI CİLT İÇİN BAKIM RUTİNİ NASIL OLMALIDIR?

Cilt bakımımıza önce yüzümüzü uygun temizleyici ile temizleyerek başlamalıyız. Gün boyunca cildimizde biriken ölü deri hücreleri, yağ, makyaj partikülleri temizlenmeden sürülecek nemlendiricilerin emilimleri ve dolayısıyla etkinlikleri azalacaktır. İlk adımda

cildimizi uygun temizleyici ile temizlemek ve tonikle arındırmak gerekir. İkinci adımda göz çevremizdeki koyu halkalar, morluklar ve kırışıklıklara yönelik göz çevresi bakımımızı yapmalıyız. Üçüncü adımda cildi yumuşatmak, nemlendirmek ve gece/gündüz kremlerinin etkinliğini artırmak için güçlendirici serumlar uygulamalıyız. En son basamakta da cilt yapımıza uygun, gece ve gündüz kremlerini sürerek

rutinimiz tamamlarız. Günde iki kez, sadece 2’şer dakikamızı alan bu rutinin takibi ürünlerin etkinliğini 7 kata kadar artırmaktadır.



