Cilt tipine ve tonuna uygun fondöten nasıl seçilir

Fondöten her şeydir! İşte cilt tipine ve tonuna en uygun fondöten önerileri...

Kadınların makyaj alışverişinde en sık yaptığı hatalardan biri, yanlış fondöten seçimi. Fondötenlerden istediğiniz sonucu alabilmeniz için cilt tipine ve cilt tonuna en uygun ürünü seçmeniz gerekir. Cildinize uyum sağlamayan bir fondöten makyajın yapay görünmesine yol açar. Başka birinin cildinde mucizeler yaratan bir fondötenin sizin cildinizde kötü durmasının sebebi de budur. Bu nedenle fondöten seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar var. İşte kusursuz bir fondöten görünümü için bilmeniz gerekenler…

CİLDİNİZİN İHTİYACINI ÖĞRENİN

Doğru bir fondöten seçimi için cildinizi tanımanız oldukça önemli.