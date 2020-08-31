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Cilt tipine ve tonuna uygun fondöten nasıl seçilir

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YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Cilt üzerindeki istenmeyen görüntüleri gizlemek için kullanılan fondöten, kusursuz bir makyaj uygulamasının en önemli unsuru. Fakat cilt tipine ve tonuna uygun olmayan fondötenler, kusurları gizlemek yerine daha belirgin hale getirerek hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. Bu nedenle fondöten seçerken cildinizi tanımanız ve size en uygun ürünü seçmeniz oldukça önemlidir.

Cilt tipine ve tonuna uygun fondöten nasıl seçilir

Fondöten her şeydir! İşte cilt tipine ve tonuna en uygun fondöten önerileri...

Kadınların makyaj alışverişinde en sık yaptığı hatalardan biri, yanlış fondöten seçimi. Fondötenlerden istediğiniz sonucu alabilmeniz için cilt tipine ve cilt tonuna en uygun ürünü seçmeniz gerekir. Cildinize uyum sağlamayan bir fondöten makyajın yapay görünmesine yol açar. Başka birinin cildinde mucizeler yaratan bir fondötenin sizin cildinizde kötü durmasının sebebi de budur. Bu nedenle fondöten seçerken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar var. İşte kusursuz bir fondöten görünümü için bilmeniz gerekenler…

CİLDİNİZİN İHTİYACINI ÖĞRENİN

Doğru bir fondöten seçimi için cildinizi tanımanız oldukça önemli.

  • Yağlı cilt tipine sahip kişilerin ıslak bitişli fondöten alması yanlış bir tercihtir. Bu fondötenler cildinizi olduğundan daha parlak ve yağlı gösterir. Fakat mat bitişli ve kendinden pudralı bir ürün tercih ederseniz daha doğal ve kusursuz bir görünüme kavuşursunuz.

  • Kuru bir cilt tipine sahipseniz size en uygun fondöten ıslak bitişli olanlardır. Bu fondötenler hem makyajın kalıcılığını artırır hem de cildin gün içerisindeki nem ihtiyacını karşılar.

  • Karma cilt tipine sahip kadınlar fondöten seçerken biraz daha şanslıdır. Bu cilt tipinde hem ıslak hem de mat bitişli fondötenler kullanılabilir. Yapmanız gereken tek şeyi nasıl bir görünüm istediğinize karar vermek.

    • CİLT ALT TONUNUZU BELİRLEYİN

    Cilt tipinize uygun fondöteni seçtiniz. Peki, size en uygun renk tonuna nasıl karar vereceksiniz? Fondöten seçerken sadece beyaz, buğday ya da esmer tenli olduğunuzu göz önünde bulundurmanız yanlış ürün seçmenize sebep olur. Burada önemli olan cilt alt tonunuzu öğrenmeniz. Kulağa biraz zorlu bir süreçmiş gibi gelse de aslında cilt alt tonunuzu belirlemek oldukça basit. El bileklerinizin iç kısmında bulunan damarların rengi cilt alt tonunu belirlemenin en pratik yoludur.

    • Soğuk alt ton: Bileklerinizdeki damarlar mavi ya mor bir renkteyse soğuk alt tonlarına sahipsiniz. Makyajın kusursuz olmasını istiyorsanız pembe alt tonlu fondöten kullanmalısınız.

    • Sıcak alt ton: Bileklerinizdeki damarlar yeşil tonlarındaysa sıcak alt tonlu bir cilde sahipsinizdir. Bu durumda sizin için en ideal fondöten, içeriğinde sarı alt ton bulunanlardır.

    • Nötr alt ton: Damarlarınız hem mavi hem de yeşil bir görünümdeyse, cilt alt tonunuz nötrdür. Bu kişilerin tıpkı karma cilde sahip olanlar gibi sınırsız fondöten seçeneği bulunur. Sarı ya da pembe alt tonlu fondötenler tercih edilebileceği gibi karma yapıdaki ürünleri de seçebilirsiniz.

    Kaynaklar:

    https://makyaj.com/cilt-tipine-uygun-fondoten-nasil-secilir

    https://vogue.com.tr/5-adimda-dogru-fondoteni-bulun/2

    https://www.marieclaire.com.tr/cilt-tonlarina-gore-en-ideal-fondoten-onerileri-detayli-rehber/

    https://www.kuliss.co/fondoten-alisveris-rehberi-cilt-tipinize-uygun-fondoteni-secmeniz-icin-oneriler/

    sacintarzin.com/makyaj-trendleri/cildinize-en-uygun-fondoten-secimi

    https://www.milliyet.com.tr/pembenar/galeri/cilt-tipine-gore-fondoten-nasil-secilir-6043529/3

    https://makyaj.com/cansu-yegin-ile-cilt-tonuna-uygun-fondoten-nasil-secilir?ds\_rl=1258612&ds\_rl=1258654&ds\_rl=1258654&gclid=EAIaIQobChMIquSjiI7F6wIVg6SyCh2yPgZJEAMYAiAAEgIfufD\_BwE&gclsrc=aw.ds

    https://www.makyajtrendi.com/urun-bagimlisi/makyaj-sirlari/duygu-ozaslan-ve-erkan-uluc-fondoten-nasil-secilir-nasil-uygulanir

    https://www.yasemin.com/guzellik/haber/2583697-dogru-fondoten-nasil-secilir

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