Ciltteki etkileri inanılmaz: Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur, yaşlanmayı önler...

A vitamini cilt bakımına olan faydalarıyla bilinir. Yaşlanmayı önler, yeni hücre oluşumunu destekler, kolajen üretimine yardımcı olur... Cildin yenilenmesini sağlayan A vitaminin peeling etkisi de vardır. Mevcut kolajen ve elastiki azalmasını önler, daha genç bir görünüşe destek olur. A vitamini sivilce, akne ve diğer cilt sorunlarının oluşmasını önler.
Cilde faydalarıyla ön plana çıkan A vitaminini besinlerden de alabilirsiniz. Önemli olan A vitamini zengini besinlerin hangisi olduğunu bilmek. Hayvansal veya bitkisel besinlerden A vitamini desteği alabilirsiniz. Özellikle turuncu ya da sarı renkli sebzeler A vitamini yönünden zengindir.