Ciltteki etkileri inanılmaz: Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur, yaşlanmayı önler...

A vitamini cilt bakımına olan faydalarıyla bilinir. Yaşlanmayı önler, yeni hücre oluşumunu destekler, kolajen üretimine yardımcı olur... Cildin yenilenmesini sağlayan A vitaminin peeling etkisi de vardır. Mevcut kolajen ve elastiki azalmasını önler, daha genç bir görünüşe destek olur. A vitamini sivilce, akne ve diğer cilt sorunlarının oluşmasını önler.

A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Cilde faydalarıyla ön plana çıkan A vitaminini besinlerden de alabilirsiniz. Önemli olan A vitamini zengini besinlerin hangisi olduğunu bilmek. Hayvansal veya bitkisel besinlerden A vitamini desteği alabilirsiniz. Özellikle turuncu ya da sarı renkli sebzeler A vitamini yönünden zengindir.

A VİTAMİNİ KAYNAĞI BESİNLER

Yeşil ve kırmızıbiber, havuç, domates gibi renkli sebzeler,

Ispanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler,

Kavun ve mango gibi meyveler,

Balık yağları,

Süt ve peynir,

Karaciğer,

Yumurta,

Vitaminlerle zenginleşen her türlü besin.



