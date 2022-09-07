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Ciltteki etkileri inanılmaz: Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur, yaşlanmayı önler...

07.09.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A vitamini, vücutta eksikliği olmazsa olmaz vitaminlerden biri olarak ön plana çıkıyor. Cilde olan faydaları saymakla bitmeyen A vitamini, yaşlanmayı geciktirerek cildin elastikiyetini korur. A vitaminin cilde faydaları bu kadarla da değildir. Eski cilt hücrelerinin yerine yenilerinin oluşmasını sağlar. A vitamini cilt tonunun eşitlenmesine yardımcı olur. A vitamininin saymakla bitmeyen faydaları...

Ciltteki etkileri inanılmaz: Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur, yaşlanmayı önler...

A vitamini cilt bakımına olan faydalarıyla bilinir. Yaşlanmayı önler, yeni hücre oluşumunu destekler, kolajen üretimine yardımcı olur... Cildin yenilenmesini sağlayan A vitaminin peeling etkisi de vardır. Mevcut kolajen ve elastiki azalmasını önler, daha genç bir görünüşe destek olur. A vitamini sivilce, akne ve diğer cilt sorunlarının oluşmasını önler.

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A VİTAMİNİ İÇEREN BESİNLER NELERDİR?

Cilde faydalarıyla ön plana çıkan A vitaminini besinlerden de alabilirsiniz. Önemli olan A vitamini zengini besinlerin hangisi olduğunu bilmek. Hayvansal veya bitkisel besinlerden A vitamini desteği alabilirsiniz. Özellikle turuncu ya da sarı renkli sebzeler A vitamini yönünden zengindir.

A VİTAMİNİ KAYNAĞI BESİNLER

  • Yeşil ve kırmızıbiber, havuç, domates gibi renkli sebzeler,
  • Ispanak ve brokoli gibi yeşil yapraklı sebzeler,
  • Kavun ve mango gibi meyveler,
  • Balık yağları,
  • Süt ve peynir,
  • Karaciğer,
  • Yumurta,
  • Vitaminlerle zenginleşen her türlü besin.


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