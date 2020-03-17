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Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda koronavirüs önlemi! Sivil geçişlere kapatıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2020 11:58 | Son Güncelleme

Hatay Reyhan'lı bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı, koronavirüs nedeniyle sivil giriş-çıkışlara kapatıldı. İnsanı yardım TIR'larının geçirildiği kapıda, tedbirler artırıldı.

Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda koronavirüs önlemi! Sivil geçişlere kapatıldı

İç savaşın yaşandığı Suriye ile Türkiye arasında geçişlerin yapılabildiği Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda, dünya genelinde yayılan koronavirüs nedeniyle tedbirler artırıldı.

Cuma gününden bu yana sivil girişlere kapatılan kapıdan, Suriye’ye geçenlerin de geri dönüşlerine izin verilmiyor. Önlemler kapsamında kapıdan girişlerde sadece yardım ve ticari malların taşındığı TIR’ların geçişine izin veriliyor. Gümrük kapısından geçirilen TIR’lardan tampon bölgeye kadar geçiş yapılarak, malzemeler indirildikten sonra çıkış yapılıyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Cilvegözü Sınır Kapısı koronavirüs

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