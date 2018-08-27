Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geçişler başladı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan ve Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bir hafta kapalı kalan Cilvegözü Sınır Kapısı açıldı.

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda giriş ve çıkışlar yeniden yapılmaya başlandı. Geçişlerin başlamasıyla sınır kapısında yoğunluk yaşandı.

Bu arada, Kurban Bayramı için ülkelerine giden Suriyelilerin de Türkiye'ye dönüşleri başladı.

Suriye'nin İdlib ve kırsalındaki yerleşim yerlerinden Cilvegözü Sınır Kapısı'na gelen Suriyeli aileler, işlemlerinin ardından Türkiye'ye giriş yapıyor.

Suriyeliler, pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sınır kapısından geçiyor.

Kurban Bayramı için yaklaşık 47 bin Suriyeli Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkesine geçiş yapmış, çıkışların tamamlanmasıyla sınır kapısı bir hafta süreyle kapatılmıştı.

