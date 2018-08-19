Cilvegözü Sınır Kapısı'nda tır yoğunluğu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar yoğunluğa neden oldu.
Türkiye'nin farklı illerinden gelen tırlar Reyhanlı ilçesine ulaştı.
Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, yaklaşık 4 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
Sınır kapısından tır çıkışları kontrollü şekilde gerçekleştiriliyor.
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