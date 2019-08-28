HABER

Cilvegözü Sınır Kapısı’nda tır yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 16:41 | Son Güncelleme

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır yoğunluğu yaşanıyor.Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan başlıca sınır kapılarından olan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor.

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır yoğunluğu yaşanıyor.
Türkiye’nin Ortadoğu’ya açılan başlıca sınır kapılarından olan Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda tır geçişlerinde yoğunluk yaşanıyor. Türkiye’nin çeşitli kentlerinden gıda maddesi, insani ihtiyaç maddesi, demir ve çimento yüklü tırlar, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak Suriye’nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı arasında bulunan ara bölgede yüklerini boşaltıyor. Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan geçerek yüklerini boşaltan tırlar daha sonra yeniden Türkiye’ye geliyor.
Hatay’dan günde ortalama 300 civarı tır Cilvegözü’nü geçerek Suriye’nin Bab-Al Hava Gümrük Kapısı’na giderek yüklerini boşaltıyor.

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
Sel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışmasıSel bölgesinde havadan ve karadan hasar tespit çalışması
290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazını kapattı290 metrelik dev tanker Çanakkale Boğazını kapattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Bakanlık onay verdi! Resmen satıldı

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Kıran-2 Operasyonu başladı!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Rusya'dan Türkiye'ye ilişkin 'savaş uçağı' açıklaması

Giyim devinin adı değişti

Giyim devinin adı değişti

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Aydın'da işçi otobüsü devrildi: 1'i ağır 20 yaralı

Servis otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Polis kılık değiştirdi! Çete çökertildi

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Uzman onbaşıyı öldürmüşlerdi! Soruları gülerek yanıtladılar

Son dakika! Akdeniz'de korkutan deprem

Akdeniz'de korkutan deprem!

İğrenç olay! Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Genç kızın çığlıklarını duyunca kapıyı kırıp içeri girdiler

Çoban tarafından tesadüfen bulunan taş 55 milyon yıllık fosil çıktı!

Buğday tanesine benziyordu! Ne olduğu ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.