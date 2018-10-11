Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.
Arda Turan'a bir şok da eski şoföründen
MHP'den Meral Akşener ve Cihan Paçacı için sert açıklamalar
E-5'te kamyon dehşeti! Araçlar birbirine girdi! Trafik felç
Korkunç! Koltuk altından üçüncü memesi çıktı!
15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar
CHP'de sürpriz gelişme! Yalova İl Başkanı Bahar Doğan istifa etti
Aldatıldığını Google Harita'dan böyle öğrendi
Hastalığını duyunca apar topar mahkeme salonunu boşalttılar!
Instagram kullanıcıları için kritik uyarı: Bugün bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bilim insanları açıkladı! Spermi olmayan erkeklerde...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan kur artışı nedeniyle kısıntı iddialarına yanıt
Amazon İstanbul'da çalışacak yazılım mühendisi arıyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum