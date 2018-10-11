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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 13:55 | Son Güncelleme

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım ve ticari malzemeleri taşıyan tırlar yoğunluk oluşturdu.

Türkiye'nin farklı illerinden Suriye'ye ticari ürünler götüren tırlar ile yardım malzemesi taşıyan araçların, Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından geçişleri sürüyor.

Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki yoğunluk nedeniyle 5 kilometrelik tır kuyruğu oluştu.

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Anahtar Kelimeler:
Cilvegözü'nde tır kuyruğu

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