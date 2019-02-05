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Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:09 | Son Güncelleme

Cilvegözü Sınır Kapısı'nda yoğunluk

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda, Suriye'ye gönderilen insani yardım malzemeleri ile ticari ürünleri taşıyan tırlar, yoğunluğa neden oldu.

Reyhanlı ilçesine, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda tır ulaştı. Cilvegözü Sınır Kapısı'na yönelen tırlar, zaman zaman 3 kilometreyi bulan kuyruk oluşturdu.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından, Suriye'nin İdlib kentine gönderilen yardımları taşıyan 20 tır da Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçiş yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
BM CİLVEGÖZÜ YOĞUNLUK yardım

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