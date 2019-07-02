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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 12:56 | Son Güncelleme

Reyhanlı ilçesindeki sınır kapısından yılın ilk 6 ayında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 tır geçiş yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan yılın ilk yarısında yardım ve ticari amaçlı 52 bin 777 tır geçti.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan çıkış yapıyor.

Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yılın ilk 6 ayında 52 bin 777 tırın geçiş yaptığı sınır kapısında, zaman zaman uzun kuyruklar oluşuyor.

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cilvegözü tır yoğunluğu

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