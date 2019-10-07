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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndaki tır geçişleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 9 ayda yardım ve ticari amaçlı yaklaşık 83 bin tır geçiş yaptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 9 ayda yardım ve ticari amaçlı yaklaşık 83 bin tır geçti.

Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.

Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.

Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından 9 ayda yardım ve ticari amaçlı yaklaşık 83 bin tır geçiş yaptı.

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cilvegözü TIR

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