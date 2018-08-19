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Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan bayram geçişleri tamamlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2018 16:42 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen yaklaşık 47 bin Suriyeli, sınır kapısından çıkış yaptı

Suriyelilerin, Kurban Bayramı dolayısıyla Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ülkelerine geçişleri tamamlandı.

Farklı illerde yaşamlarını sürdüren Suriyeliler, ülkelerine gitmek üzere Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Suriyeliler, internet üzerinden aldıkları randevu sonrası yetkililere gösterdikleri pasaport, ön kayıt belgesi ve geçici koruma kimlik kartı/yabancı tanıtma kartıyla sınır kapısından çıkış yaptı.

Tamamlanan çıkışlar kapsamında, 6 Ağustos'tan itibaren yaklaşık 47 bin kişi Suriye'ye gitti.

Suriye'den dönüşlerin 27 Ağustos'ta başlayacağı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Cilvegözü Sınır Kapısı Suriyeli

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