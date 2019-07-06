HABER

Cilvegözü'de TIR yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 17:40 | Son Güncelleme

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'la çıkış yapıldığı kaydedildi.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA) - HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan bu yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'la çıkış yapıldığı kaydedildi. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen içinde gıda maddesi, demir, çimento ve mermer bulunan TIR'ların Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan çıkışlarına devam ediliyor. Cilvegözü ile Suriye'nin Bab-Al Hava sınır kapısı arasındaki bölgede, yükleri boşaltılan TIR'lar, tekrar Türkiye'ye getiriliyor. Yılın ilk 6 ayında 72 bin 770 TIR'ın çıkışının yapıldığı Cilvegözü Gümrük Kapısı'nda zaman zaman TIR'lar nedeniyle yoğunluk da yaşanıyor.

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savunduSarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu
9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı9 gün sürecek geleneksel boğa festivali İspanya’da başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Dünyayı tedirgin eden açıklama!

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Bolu'da nükleer silah başlıkları ve kaliforniyum ele geçirildi

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Kırmızı bikinisiyle nefes kesti

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Şu ana kadar kitaptan kazandığı para...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan genelge

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

Adana'da şaşkına çeviren olay! Sigara yakıp eşini izledi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Hatay Valiliği'nden CHP'li vekilin Reyhanlı patlaması açıklamasına yalanlama!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

25 çocuğu istismar eden öğretmen için karar verildi! Aileler sinir krizi geçirdi

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

YHT kazasıyla ilgili rapor açıklandı! İşte kazanın nedeni

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! 'Görüntülerdeki kişi ben değilim'

Sarar çifti dehşeti yaşamıştı! Kendisini böyle savundu

Bakanlıktan Pençe Harekatı açıklaması

MSB'den Pençe Harekatı açıklaması

İstanbul’da sıcaklık 30 dereceyi aştı plajlar doldu

İstanbul'da bugün! Plajlar doldu taştı

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

Siyasi tartışma kanlı bitti! 'Onu dili öldürdü'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

Soylu'dan flaş Suriyeli açıklaması: İstanbul kapalıdır!

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

BELKO Vitamin Büfeleri yeniden hizmete girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.