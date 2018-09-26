Cilvegözü'nden, 2018'de toplam 73 bin TIR çıkış yaptı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 2018 yılı başından bugüne kadar 73 bin TIR çıkış yaptı. İnsani yardım malzemesi ile ihracat malı yüklü TIR’lar Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak, 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye’nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasında bulunan aktarma alanına yüklerini boşalttıktan sonra yeniden Türkiye’ye dönüyor. Dönem içerisinde toplam 73 bin TIR’ın çıkış yaptığı Cilvegözü’nden sadece Eylül ayında 7 bin 900 TIR’ın Suriye tarafına geçtiği belirtildi. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü’nden aralarında demir, çimento ile gıda maddeleri yüklü TIR’ların çıkış yaptığını belirterek, Cilvegözü’nde TIR hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.
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