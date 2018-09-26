HABER

Cilvegözü'nden, 2018'de toplam 73 bin TIR çıkış yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2018 10:11 | Son Güncelleme

HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 2018 yılı başından bugüne kadar 73 bin TIR çıkış yaptı.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan 2018 yılı başından bugüne kadar 73 bin TIR çıkış yaptı. İnsani yardım malzemesi ile ihracat malı yüklü TIR’lar Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yaparak, 4,5 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye’nin Bab-El Hava Sınır Kapısı arasında bulunan aktarma alanına yüklerini boşalttıktan sonra yeniden Türkiye’ye dönüyor. Dönem içerisinde toplam 73 bin TIR’ın çıkış yaptığı Cilvegözü’nden sadece Eylül ayında 7 bin 900 TIR’ın Suriye tarafına geçtiği belirtildi. Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, Cilvegözü’nden aralarında demir, çimento ile gıda maddeleri yüklü TIR’ların çıkış yaptığını belirterek, Cilvegözü’nde TIR hareketliliğinin devam ettiğini söyledi.

PARTNEREn nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...En nadir karelerden! Mısır'da çekilen bu fotoğraftakiler...
19'uncu ameliyatla sağlığına kavuştu19'uncu ameliyatla sağlığına kavuştu
Hasat artığı yer fıstıklarını toplamak için tarlaya koştularHasat artığı yer fıstıklarını toplamak için tarlaya koştular
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Erdoğan dünya sistemini değiştirecek bir çalışma yaptırıyor!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezonda şok infaz! Hızır, Amerikalı George'u masada öldürdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Brunson açıklaması: Terör bağı nedeniyle yargılanıyor

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Brunson olayının bizim ekonomimiz ile alakası yok

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Rusya'da üniversite öğrencileri, 90 lira için sahnede soyundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

3 yaşındaki çocuğun röntgeni şoke etti! Annesi eksikliği görünce...

Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'

Dikkat çeken yorum! 'Erdoğan'ın çıkışı dünyaya damga vurdu!'

Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!

Meclis'in internet sitesinde büyük hata: CHP’li Erdin Bircan için 'vefat' notu!

Teröristlerin tecavüz ettiği çocuklar intihar etti!

Teröristlerin tecavüz ettiği çocuklar intihar etti!

AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

AK Partili Selçuk Özdağ'dan çok konuşulacak sözler: Devlet gece tecavüze uğrar, sabah bakire olarak kalkar

Su borusuna düşen işçinin cesedi bulundu

Su borusuna düşen işçinin cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.