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Cilvegözü'nden 38 bin Suriyeli bayram için ülkesine gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 17:40 | Son Güncelleme

KURBAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek ve akrabalarıyla bayramlaşmak isteyen Suriyeliler, çıkış için izin verilen son günde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu.

Nuri PİR- Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- KURBAN Bayramı’nı ülkelerinde geçirmek ve akrabalarıyla bayramlaşmak isteyen Suriyeliler, çıkış için izin verilen son günde Cilvegözü Gümrük Kapısı’nda yoğunluk oluşturdu. 22 Temmuz’dan bu yana Cilvegözü’nden çıkış yapan Suriyelilerin sayısının 38 bin kişiye ulaştığı belirtildi. Kurban Bayramı'nı ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, beraberlerinde hediyelik eşyaları ile 22 Temmuz’dan bu yana sabahın erken saatlerinden itibaren Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Jandarmanın güvenlik önlemleri altında Gümrük Muhafaza ve polis tarafından yapılan kontrollerin ardından Suriyeliler, çanta ve bavulları X-Ray cihazlarından tarandıktan sona Cilvegözü'nden Suriye'ye giriş yaptı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde aşısı eksik olan 0-15 yaş arasındaki çocukların da aşıları çıkış işlemleri tamamlanırken yapılıyor. 22 Temmuz'dan bu yana, Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkış yapan Suriyelilerin sayısının 38 bine ulaştığı bildirildi. Bahreyn’de yaşayan Suriyeli Mustafa El Ahmad, Türkiye’deki akrabalarını ziyaret ettikten sonra Suriye’deki akrabalarıyla bayramlaşmak için gümrük kapısına geldiğini anlattı. Abdulkadir Osman ise kendilerine kucak açan Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti. Abdullah Hamood da İdlib’deki akrabalarını ziyaret etmek için gümrük kapısına geldiğini belirterek, çıkış işlemlerinin hızla yapıldığı için görevlilere teşekkür etti. 'SAVAŞ BUGÜN BİTSE DÖNERİZ' 7 yıldır Antakya’da yaşayan Suriyeli Muhammed Cahcah ise hem akrabalarını ziyaret etmek hem de savaşın son durumunu ve yaşadığı İdlib’in son halini görmek için Suriye’ye gittiğini belirterek, “Türkiye bize her konuda destek oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Suriye’de yaşanan savaşın bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Biz Türkiye’de zorunlu olarak yaşıyoruz. Bugün savaşın olmadığını görsek, uçakların bombardımanlarının bittiğini duysak akrabalarımızla birlikte ülkemize döneriz” diye konuştu. Öte yandan, ülkelerine giden Suriyelilerin son dönüş tarihi 31 Aralık olarak açıklandı

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