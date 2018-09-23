Cilvegözü'nden 70 bin tır geçti

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan 8 ayda yardım ve ticari amaçlı 70 bin civarında tır geçiş yaptı.
Türkiye ve diğer ülkelerde faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarınca temin edilen yardım malzemeleri ile ticari ürün taşıyan tırlar, Cilvegözü Sınır Kapısı ile Bab-el Hava Sınır Kapısı arasındaki ara bölgeye gidiyor.
Suriye tarafına geçen tırlar, yüklerini ara bölgedeki araçlara aktarıp dönüyor.
Yoğunluğun yaşandığı ve zaman zaman uzun kuyrukların oluştuğu sınır kapısından 8 ayda yardım ve ticari amaçlı 70 bin civarında tır geçti.
Tırların çıkışlarını sürüyor.
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