Cilvegözü’nden, İdlib’e konteyner sevkiyatı

Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan İdlib’e konteyner sevk edildi.

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde imal edilen konteynırlar TIR’lara yüklendi. TIR’lar, daha sonra Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geldi. Üzerlerinde ikişer adet konteyner yüklü olan TIR’lar Cilvegözü’ndeki işlemlerin ardından İdlib’e hareket etti. Konteynerlerin İdlib’de bulunan gözlem noktalarına gideceği öğrenildi.

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