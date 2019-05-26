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Cilvegözü'nden Suriye'ye bir haftada 16 bin kişi gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 09:34 | Son Güncelleme

RAMAZAN ayının bir bölümü ile bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkışları devam ediyor.

Cilvegözü'nden Suriye'ye bir haftada 16 bin kişi gitti

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- RAMAZAN ayının bir bölümü ile bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyelilerin Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan çıkışları devam ediyor. 20 Mayıs’ta başlayan ve 31 Mayıs günü tamamlanacak olan çıkışlarda bayramı ülkesinde geçirmek için Suriye’ye gidenlerin sayısı 16 bini buldu.
Bayramlaşmak için ülkesine gitmek isteyen Suriyeliler önce Hatay Valiliği Cilvegözü Mülki İdare Amirliği 'www.suriyeizin.com' adresinden barkotlu randevu belgesi alıyor. Daha sonra randevu günü de yanlarında pasaport veya Geçici Koruma Kimlik Belgesi ile Reyhanlı’daki Cilvegözü Gümrük Kapısı’na geliyorlar. Görevli memurlara ibraz ettikleri belgelerinde eksiklik bulunmayanlar gerekli kontrollerin ardından çıkış yapıyor. Reyhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin aldıkları tedbirler ile randevu sistemi sayesinde hiçbir izdihamın yaşanmadığı Cilvegözü’nde günde ortalama 3 bin kişi çıkış yapıyor. Bayramlaşmak için çıkışlar 31 Mayıs’ta sona edecek ve geri dönüşler de bayramdan sonra başlayacak.

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Cilvegözü'nden Suriye'ye bir haftada 16 bin kişi gittiCilvegözü'nden Suriye'ye bir haftada 16 bin kişi gittiCilvegözü'nden Suriye'ye bir haftada 16 bin kişi gittiCilvegözü'nden Suriye'ye bir haftada 16 bin kişi gitti

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