Cilvegözü'nden Suriye'ye konteyner taşındı

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY’ın Reyhanlı İlçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı’ndan Suriye'ye ev olarak kullanılacağı belirtilen konteyner gönderildi. Gaziantep’ten TIR’lara yüklenen konteynerler Reyhanlı'daki Cilvegözü Gümrük Kapısı'na geldi. Burada yapılan işlemlerin ardından gümrük sahasına girdi. Konteynerlerin Suriye tarafında ne amaçla girdiği konusunda bilgi alınamadı. Öte yandan Suriye’nin İdlib kentine ihracat yüklü TIR’ların Cilvegözü’nden geçiş yoğunluğu devam ediyor. Günde ortalama 250 TIR çıkış yapıyor. İnsani yardım ve tüccar malı yüklü olan TIR’lar Cilvegözü ile Suriye’nin Bab-El Hava Sınır kapısı arasındaki ara bölgede yüklerini boşaltıyor.

