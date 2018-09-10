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Cilvegözü'nden Suriye'ye mermer ihracatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 13:14 | Son Güncelleme

SURİYE'nin yeniden imarında kullanılmak üzere TIR’lara yüklü mermerler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan İdlib'e gönderiliyor.

Cilvegözü'nden Suriye'ye mermer ihracatı

Ferhat DERVİŞOĞLU- Eser PAZARBAŞI/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE'nin yeniden imarında kullanılmak üzere TIR’lara yüklü mermerler, Hatay’ın Reyhanlı ilçesi Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan İdlib'e gönderiliyor.
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden TIR'lara yüklenen mermerler Reyhanlı'daki Civegözü Gümrük Kapısı'na geliyor. Buradaki işlemlerin ardından Suriye'ye gönderilmek üzere çıkışı sağlanıyor. TIR'larda yüklü mermerler Cilvegözü ile Suriye Sınır Kapısı Bab-El Hava arasındaki ara bölgede boşaltılıyor. Türkiye'den ihraç edilen mermerler Suriye’nin yeniden imarında kullanılıyor.

FOTOĞRAFLI

Cilvegözü'nden Suriye'ye mermer ihracatıCilvegözü'nden Suriye'ye mermer ihracatıCilvegözü'nden Suriye'ye mermer ihracatıCilvegözü'nden Suriye'ye mermer ihracatı

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