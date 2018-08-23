Çim biçen kadına şortunu indiren adamın iğrenç tacizi kameraya yansıdı

Kanada'da geçtiğimiz günlerde yaşanan iğrenç tacizin görüntüleri bölgede gündeme oturdu. Çim biçen kadına arkadan yaklaşarak cinsel tacizde bulunan bir adamın korkunç videosu servis edildikten sonra haber kısa sürede tüm dünyada yayıldı.
Görüntülerde 47 yaşındaki kadın çim biçme makinesiyle çimleri biçerken, o sırada arkadan gelen adam şortunu indirip kadını yakalıyor ve kendine doğru çekiyor. Dehşet veren görüntüde kadın neye uğradığını şaşırıp arkasını döndüğündeyse tacizcisiyle yüzleşiyor. Saldırgan adam ise hiçbir şey olmamış gibi kadına bakarak yavaşça oradan uzaklaşıyor.
Skandal olay öğle saatlerinde gerçekleşirken yaşanan akılalmaz olay kısa sürede tüm bölgede geniş yankı buldu. Olayın görüntüleri delil olarak sunuldu.
York Bölge Polisi, Bayview Avenue ve Wellington Road bölgesinde bulunan bu yere çağrıldı. Yetkili bir polis, mağdur kadınla şüpheli adamın birbirini tanımadığını söyledi. Soruşturmayı sürdüren polis şüphelinin fotoğraflarını ve güvenlik kamerası görüntülerini yayınlayarak halktan da şüphelinin bulunması için yardım istedi. Korkunç olayla ilgili soruşturma sürerken o dehşet anları bölge halkının ana gündeminde kalmayı sürdürüyor.
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