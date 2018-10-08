HABER

Çim biçerken ayak parmaklarını kesti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2018 15:36 | Son Güncelleme

Konya'da evinin bahçesindeki çimleri biçmek isteyen Suriye uyruklu Alaeddin El Sufi, çalışır haldeki çim makinesine ayak parmaklarını kaptırdı

Çim biçerken ayak parmaklarını kesti!

Konya'da oturan Suriye uyruklu Alaeddin El Sufi (32), evinin bahçesindeki çimleri biçmek istedi.

Alaeddin El Sufi, çimleri biçtiği sırada hareket halinde olan demir bıçaklı çim makinesini geri geri getirirken tökezleyerek sırt üstü yere düştü.

AYAĞI MAKİNENİN ALTINDA KALDI

Bu sırada Alaeddin El Sufi'nin sağ ayağı çim makinesinin altında kaldı ve hareket halindeki bıçaklar talihsiz adamın ayak parmaklarını kesti.

Alaeddin El Sufi, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (İHA)

ayak


PARTNERBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlarBir köyün isyanı... Sürekli dayak yiyorlar
Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 2 sır uçak geldiSuudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 2 sır uçak geldi
Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30) Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriyeli çim biçme Konya

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Yerel seçim anketi! OPTİMAR ve Andy-Ar açıkladı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Gelin adayı Solmaz Çiros'un son hali herkesi şaşırttı

Esnafın Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı ekonomik durum yorumu sosyal medyayı sallıyor!

Esnafın Halk TV'ye farklı A Haber'e farklı ekonomik durum yorumu sosyal medyayı sallıyor!

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Benzin ve motorine büyük zam yolda

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Erdoğan'ın gösterdiği İsmet İnönü fotoğrafına CHP'li Ağbaba'dan bir başka fotoğrafla yanıt!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızılay Başkanı'ndan İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı

Kızılay Başkanı'ndan İstanbul'un iki ilçesi için deprem uyarısı

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 2 sır uçak geldi

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolduğu gün 2 sır uçak geldi

Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30)

Birbirleriyle ilişkisiz çeşitli malzemelerin sanatsal amaçla bir araya getirilmesine ne denir? (Hadi İpucu 8 Ekim 20.30)

'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

'Eşim bana yakınlık göstermiyor' diyen adama mahkemede karısından şok suçlama!

Basın Konseyi'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması

Basın Konseyi'nden Cemal Kaşıkçı açıklaması

İzmir'deki valiz cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

İzmir'deki valiz cinayetinde yeni gelişme! Her şeyi itiraf etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.