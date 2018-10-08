Çim biçerken ayak parmaklarını kesti!

Konya'da oturan Suriye uyruklu Alaeddin El Sufi (32), evinin bahçesindeki çimleri biçmek istedi.
Alaeddin El Sufi, çimleri biçtiği sırada hareket halinde olan demir bıçaklı çim makinesini geri geri getirirken tökezleyerek sırt üstü yere düştü.
AYAĞI MAKİNENİN ALTINDA KALDI
Bu sırada Alaeddin El Sufi'nin sağ ayağı çim makinesinin altında kaldı ve hareket halindeki bıçaklar talihsiz adamın ayak parmaklarını kesti.
Alaeddin El Sufi, çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. (İHA)
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