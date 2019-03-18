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Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 17:25 | Son Güncelleme

Adana’da parkta çim biçmekle görevli bir kişi arkadaşları tarafından, nereden geldiği belli olmayan saçma ile başından vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi.

Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla yaralandı

Adana’da parkta çim biçmekle görevli bir kişi arkadaşları tarafından, nereden geldiği belli olmayan saçma ile başından vurulmuş halde bulunarak hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, olay Yüreğir ilçesine bağlı Selahattin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. Yüreğir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çim biçme işçisi olarak çalışan Ali Ekici, mahalledeki bir parkın çimlerini biçtikten sonra gitmeye hazırlanırken birden yere düştü. Arkadaşları yanına geldiğinde işçinin başından yaralandığını fark etti. Ali Ekici, olay yerine çağrılan ambulans ile Ekici Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalede Ekici’nin kafasında saçma olduğu tespit edildi. Ekici’nin hayati tehlikesi olmadığı belirlendi. Polis ise nereden geldiği belli olmayan saçmayı atan şahsı bulmak için çalışma başlattı.
Parka geldiğinde arkadaşını yerde gördüğünü söyleyen bir kişi ise "Bir ses gelmiş sonra Ali yere düşmüş ondan sonra da ben geldim. Daha sonra da Ali hastaneye kaldırıldı" dedi.

Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla yaralandı

Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla yaralandı

Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla yaralandı

Çim biçme görevlisi parkta maganda saçmasıyla yaralandı

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