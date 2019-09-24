HABER

Cimabue'nin kayıp tablosu, yaşlı kadının mutfağında bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 14:28 | Son Güncelleme

Cimabue'nin kayıp tablosu, yaşlı kadının mutfağında bulundu

Fransa'nın başkenti Paris'in yakınlarında yaşayan yaşlı bir kadının mutfağında asılı tablonun, İtalyan ressam Cimabue'nin uzun süredir kayıp olan eseri olduğu ortaya çıktı.

BBC'nin haberine göre, Fransız sanat uzmanları, Compiegne bölgesinde yaşlı kadının evinde asılı bulunan tablonun, 13. yüzyıl sonlarında Cimabue'nin yaptığı tablolardan biri olduğunun tespit edildiğini belirtti.

Uzmanlar, gelecek ay açık artırmayla satışa çıkarılacak "İsa ile alay" adlı tablonun değerinin 6 milyon avroyu (yaklaşık 37,5 milyon lira) bulabileceğini aktardı.

Yaşlı kadının tabloyu, oldukça eski dini bir figür olduğunu düşünerek değerinin belirlenmesi için müzayede görevlilerine göstermesiyle durumun ortaya çıktığı bildirildi.

- Tablo, 27 Ekim'de Fransa'da açık artırmada satışa çıkarılacak

Uzmanlar, Cimabue'nin diğer eserleriyle benzerliklerin tespit edilmesi için kızılötesi ışık kullanılarak tablo üzerinde yapılan testler sonucunda, tablonun kökeninin "tartışmalı olmadığını" ifade etti.

Yaşlı kadının tabloyu, 27 Ekim'de Fransa'da açık artırmada satışa çıkaracağı kaydedildi.

Cimabue'nin aynı seriye ait diğer iki tablosundan biri İngiltere'nin başkenti Londra'daki Ulusal Galeri'de, diğeri de ABD'nin New York kentindeki Frick Koleksiyonu'nda sergileniyor.

Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!Bebek banyosu yaptırmanın püf noktaları!
İstanbul’da 4.7 büyüklüğündeki deprem için açıklamaİstanbul’da 4.7 büyüklüğündeki deprem için açıklama
Tavas'ta yaralı vaşak bulunduTavas'ta yaralı vaşak bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"İsa ile alay" adlı tablo Cimabue

En Çok Okunan Haberler

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

Korkunç! 6 kişi öldü, 2'si asker 27 kişi yaralandı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

Binlerce memuru ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

'Çok net, G.Saray'ın önünü kesiyorlar!'

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

ABD'den Türkiye'ye yeni teklif

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu, Emniyet'ten ihraç edilenlerin sayısını açıkladı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Gece yarısı katliam gibi kaza!

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı ortaya çıktı

PKK'nın arşivinde devlet yöneticilerine suikast talimatı

İstanbul'da meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan açıklama

15 artçı deprem meydana geldi

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 3 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

İmamoğlu'ndan Haydarpaşa ve Sirkeci Garı açıklaması

Depremin ardından İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Valilikten açıklama

İstanbul'da okullar tatil olacak mı? Açıklama geldi

Diyarbakır Anneleri'nin eyleminde son durum! Haberi HDP il başkanlığı önünde aldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.