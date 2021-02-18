Cımbız ve ağdadan kaçış yolu lazer epilasyon! Deri ve kıl renginiz uygunsa...

Lazer epilasyon, istenmeyen tüyleri almak için konsantre bir ışık demeti (lazer) kullanan tıbbi bir prosedürdür. Lazer epilasyon sırasında, bir lazer saçtaki pigment (melanin) tarafından emilen bir ışık yayar. Işık enerjisi ısıya dönüştürülerek saç üreten derideki (saç kökleri) tüp şeklindeki keselere zarar verir. Bu hasar gelecekteki saç büyümesini engeller veya geciktirir. LAZER EPİLASYON NEDİR? Lazer, özel olarak bir dalga boyunda yoğunlaştırılmış ışık demetidir. Lazer epilasyon ise bu özel ışık demetiyle yapılan epilasyon yöntemidir. Lazer günlük hayatımıza 40-50 yıl önce girmiştir. Hızlı bir şekilde gelişen çalışmalar sonrasında epilasyon alanında yerini almıştır. 1997 yılında FDA onayı aldıktan sonra, son derece güvenli bir şekilde kullanılmaktadır. Özel dalga boyları ile özel dokuları seçmektedirler, buna seçici geçirgenlik diyoruz. Kılın yapısındaki melanin pigmentinin yani kılı boyayan maddenin lazer tarafından seçilmesi, kılın ileri derecede ısınması ile birlikte kıl kökünün tahrip olması ve o kıl kökünden yeni bir kıl çıkmaması durumudur.

LAZER EPİLASYON NASIL YAPILIR? Kişiyi konforlu bir ortama alıp, rahat bir şekilde giyinmiş olduğundan emin olduktan sonra, çalışacağımız bölgede kıl renginin değerlendirilmesi söz konusudur. Bu değerlendirme yapıldıktan ve uygun olan cihaz seçildikten sonra, lazer cihazı üzerinde kişinin kıl ve deri yapısına uygun olan enerji seçilerek en iyi sonuç elde etmeye çalışılır. Kişinin gözünü korumak adına gözlüğünün mutlaka takılmış olması gerekir. Cildin üzerinde krem ve makyajın olmadığından emin olduktan sonra, uygulamaya başlanabilir. Lazerlerin çoğu gerekli soğutma tertibatına sahiptir. Bu yüzden soğutucuyla birlikte uygulama yapılmaktadır. LAZER EPİLASYON KİMLER İÇİN SAKINCALIDIR? Lazer epilasyon teorik olarak 12 yaşından itibaren herkese yapılabilir. Yapıldığı bölgeler olarak düşünülecek olursa, göz çevresi dışındaki bütün alanlara yapılabilir. Ergen yaştaki kişilerde, vücut kıl üretmeye devam edeceği için onlarda yapılan epilasyon çalışmalarında tamamı bitirilmemiş gibi görülebilir. Ergenlere de yapılabilir ama lazer sonuçları kıl üretimi tamamlanmamış yetişkinler kadar etkili görünmeyebilir.

Lazer epilasyon teorik olarak hiç bir dokuya zarar vermemesine rağmen, pratikte hamilelere önerilmemektedir. Bu konuda bir çalışma yapılamamıştır. Tüyleri tamamen beyaz, çok açık sarı renkte olan kişiler fayda görmemektedir. Deri ve kıl rengi birbirine çok yakın kişiler yeterince etkili sonuç alamayabilirler. Bir takım ilaçları kullanan kişilerde lazer epilasyon yapılmamalıdır. Tetrasiklin, A vitamini kullananlar ilaç kullandıkları sürede lazer epilasyon yaptırmamalıdır. Bunun dışında ışığın tetiklediği epilepsi gibi bir takım hastalığı olan kişiler uygulanması önerilmeyen kişilerdir. LAZER EPİLASYON NE SIKLIKTA YAPILMALIDIR? Vücudumuzdaki kılların yaşam döngüsü 3 fazdır: Anajen faz, katajen faz ve telojen faz. Lazer epilasyon sırasında anajen faz yani aktif fazdaki kıllar etki görmekte ve dökülmektedir. Dolayısıyla her seansta bu fazdaki kılları yakalamaya çalışırız. Her bölgenin kılları kendi içerisinde farklı sürelerde bu fazları yaşamaktadır. Yüz bölgesindeki kılların yaşam döngüsü daha hızlı, kollarımızda ve sırtımızdaki kılların yaşam döngüsü ise daha yavaştır. Yaşam döngüsünün uzunluğu veya kısalığına göre ise vücut bölgelerindeki seans aralıklarını saptamaktayız.

Kabaca söylemek gerekirse, yüz bölgesindeki lazer epilasyon çalışmalarında ayda 1 uygulama yapmaktayken, bacak, koltuk altı, genital bölgelerde 6 hafta arayla uygulama yapmak daha doğrudur. Sırt ve göğüs bölgesinde ise 2 ayı bulan aralıklarla çalışma yapmak mümkündür. Seans sayıları da aynı çerçevede değerlendirilir. Yüz bölgesinde en az 6 seans yapılması gerekir. Koltuk altı, genital, bacak bölgelerinde ortalama 4-6 seans yapılması yeterli olacaktır. LAZER EPİLASYON ÖNCESİ HAZIRLIK NASIL YAPILMALIDIR? Lazer epilasyon yapmadan önce kişinin bazı şeyleri yapmamış olmasına özellikle dikkat edilmelidir. Kişinin lazer epilasyon yapılacak bölgede, son 7-15 gün çerçevesinde güneş ışığı almamış ya da solaryum uygulaması yaptırmamış olması gerekmektedir. Son 15 gün içerisinde, lazer epilasyon yapılacak bölgede herhangi bir peeling işlemi yapılmamalıdır. Kişi hali hazırda lazer epilasyon ile etkilenebilecek, ışığa hassasiyetini arttıracak ilaçları kullanmamalıdır. Epilasyon yapılacak bölgede, kıl kökünü tamamen ortadan kaldıracak şekildeki uygulamalar son 15 günde yapılmamalıdır. Ağda, cımbızla alma, depilatörle kıl alma yöntemlerinin kullanılmamış olması gerekmektedir.

Bölgedeki kıl sarartılmış ya da boyanmış olmamalıdır. Uygulama yapılacak bölgede herhangi bir makyaj, krem, parfüm ürününün olmaması gerekmektedir. LAZER EPİLASYON GÜVENLİ BİR YÖNTEM MİDİR? Lazer epilasyon güvenli bir yöntemdir, 1997 yılında FDA onayı almış bir çalışmadır. X ışınları gibi birikici bir kanserojen etkisi yoktur. Dalga boyları özelliği ve seçici özelliği nedeniyle, ışıklar sadece kıl köküne kadar olan bir derinliğe saplanmaktadır. Daha derindeki dokulara zarar vermemektedir. Yumurtalıklar, lenf bezleri gibi dokulara herhangi bir zararı kesinlikle olmamaktadır. Kişiler lazer uygulaması sırasında, hafif düzeyde, kendi ağrı eşiklerinin durumuna göre değişecek şekilde lastik çarpmasına benzer bir duygu yaşayabilmektedirler.Yüz ya da genital bölgeler göreceli olarak daha hassas hissedilebilecek bölgelerdir. Ancak son dönemdeki lazerlerin soğutucuları oldukça güçlü olduğu için, hemen hemen hiç acı hissettirmeyecek şekilde uygulamalar mümkün olabilmektedir. LAZER EPİLASYON CİHAZ ÇEŞİTLERİ NELERDİR? Yaygın bir şekilde lazer epilasyon yaptığımız 3 tane ana lazerimiz vardır. Bunlar dalga boylarına göre isim alırlar.

En kısa dalga boyu olan Alexandrite lazerlerdir. 755 nanometre dalga boyundadırlar. Bu lazerleri daha çok açık tenli ve koyu kılı olan kişilerde seçmek mümkündür. Yüz bölgesinde çok tercih edilmeyen lazerlerdir. Uygulaması kişi için son derece konforludur. Diyot lazerler 810 nanometre dalga boyuna sahiptirler, Alexandrite'a göre biraz daha derine nüfuz ederler. Uygulaması oldukça konforludur, Alexandrite'a göre biraz daha ince yapıdaki kılları rahatça görebilen lazerlerdir. Yüz bölgesindeki ince kılları daha iyi görebilmektedirler. Diğer lazer ise Nd-Yag lazerlerdir. Nd-Yag lazerlerin dalga boyu 1064 nanometredir. Diğer ikisine göre daha derine nüfuz ederler, dolayısıyla kıl kökü derin olan kişilerde tercih edilebilir. Koyu tendeki kişilerde de Nd-Yag lazer iyi bir seçim diye düşünebiliriz. Lazer epilasyonda cihaz ya da enerji kişinin kıl yapısına, rengine, yoğunluğuna, deri yapısına bağlı olarak seçilmektedir. LAZER EPİLASYON SONRASI NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR? Bazı kişilerde lazer epilasyon uygulamasının hemen sonrasında, kılların kökünde hafif kızarıklıklar olmaktadır. Bu aslında o çalışmanın etkin bir şekilde uygulandığının göstergesidir.