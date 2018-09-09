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ÇİMDER'den geleneksel pilav günü etkinliği 

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 19:48 | Son Güncelleme

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ÇİM-DER) üyeleri, 'Geleneksel ÇİM-DER Pilav Günü'nde bir araya geldi.

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde faaliyet gösteren Çubuk İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği (ÇİM-DER) üyeleri, 'Geleneksel ÇİM-DER Pilav Günü'nde bir araya geldi.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi kampüsünde düzenlenen geleneksel pilav günü etkinliğine, Çubuk Cumhuriyet Başsavcısı Mesut Güler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Aslan, AK Parti İlçe Başkanı Baki Demirbaş, ÇİM-DER Başkanı Ahmet Karakuş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler ve imam hatip lisesi mezunları ile davetliler katıldı. Programın açılış konuşmasını yapan ÇİMDER Başkanı Ahmet Karakuş, derneğin proje ve çalışmaları hakkında bilgi verdikten sonra şunları söyledi:

"Bu yıl pilav günümüzde katılım biraz eksik oldu. Birliğimizi ve beraberliğimizi göstermek istiyoruz. Önümüzdeki yıl daha güzel bir program düzenleyeceğiz. Katılan herkese teşekkür ederiz."

Program da öğle namazı kılınıp, Kuranı Kerim okundu. Konuşmaların ardından geleneksel etli pilav misafirlere ikram edildi. Etkinlikte, uzun zamandır birbirini görmeyen sınıf arkadaşları, öğretmenler ve idareciler bir araya geldi.

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