"Çimen" tepki verince yakalandılar

Muğla'nın Marmaris ilçesinde durdurulan yolcu otobüsünde, narkotik dedektör köpeği "Çimen"in tepki vermesi üzerine yapılan aramada üzerlerinden uyuşturucu çıkan 2 şüpheli tutuklandı.

Marmaris-Ula kara yolu Çetibeli Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol ve arama noktasında uygulama yapan jandarma ekipleri, Diyarbakır-Marmaris seferini yapan yolcu otobüsünde narkotik köpeği Çimen ile arama yaptı.

Çimen’in yolculardan H.Y. ve M.K'ye tepki vermesi üzerine yapılan üst aramasında 1 kilo 124 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Y. ve M.K. jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

