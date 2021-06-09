Çimenler üzerinde sere serpe! Uyandırmaya kıyamadı

İlginç anların yaşandığı adres İngiltere. Clevedon bölgesinde yer alan Alexandra bahçesinde çimenlere uzanıp güneşlenen bir kişi çevresinde olup bitenlerden habersiz saatlerce uyudu.

Çimleri biçmekle görevli personel, üstsüz adamdan hareket etmesini istemek yerine, arabalı biçme makinesini onun etrafında dolaştırdı.

''ASLA UYANMADI''

Uyandığında daire içine alınıp çimlerin kesildiğini gören adam olay karşısında şaşkın olduğunu söylerken, söz konusu durumu izleyen bir kişi, ''Sahile doğru yürüyordum ve parkın içinden geçtim, biçicinin adama yaklaştığını gördüm. Ne olacağını merak ediyordum, bu yüzden durdum ve izledim. İki ya da üç kez döndü. Bahçıvan çok yaklaştı ama kişi asla uyanmadı. Kişi hem sesten uyanmadı, görevli de uyandırmadı'' dedi.

