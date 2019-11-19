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Çimento fabrikasında gerçeği aratmayan deprem tatbikatı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 09:26 | Son Güncelleme

ERZURUM'daki çimento fabrikasında Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılan, 112 işçinin katıldığı deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'daki çimento fabrikasında Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde yapılan, 112 işçinin katıldığı deprem, yangın ve kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Alarmla 120 saniyede fabrikayı tahliye eden işçiler, yangını söndürdü, enkaz altında kalan arkadaşlarını kurtardı.
Erzurum'un deprem bölgesi olması nedeniyle AFAD Müdürlüğü, Aşkale ilçesindeki çimento fabrikasında çalışan personele deprem, yangın ve kurtarma eğitimi verdi. Olası bir afet anında neler yapılması gerektiği konusundaki eğitimin ardından 112 işçinin katılımıyla tatbikat düzenlendi. Hazırlanan senaryo gereği çalan alarmla deprem olduğu belirtilerek işçilerin fabrikayı tahliyesi istendi. İş bırakan 112 işçi, yaklaşık 120 saniyede fabrika bahçesinde oluşturulan toplanma yerine gitti. Fabrika sivil savunma ekipleri, kendilerine sağlam bir oda oluşturarak kriz merkezi kurdu ve enkaz altında kalıp kalmadığının belirlenmesini istedi. Yapılan sayım sonucunda bir işçinin yangın alanında, bir işçinin enkaz altında kaldığı, bir işçinin de fabrikada yaralandığı belirlendi.
Özel kıyafetli ekipler, ilk olarak yangın bölgesindeki işçiye ulaşarak kısa sürede bulunduğu yerden çıkarıp, ambulansa taşıdı. Enkaz altında kalan işçinin olduğu bölüme giden arkadaşları, tıbbı müdahaleyi yaptıktan sonra demirleri keserek kurtardı. İşçiler, fabrikanın bir diğer bölümünde yaralı haldeki arkadaşlarına da ulaşarak ambulansa taşıdı. Yaralıların kurtarılmasından sonra bir süre toplanma yerinde bekleyen işçiler, tehlikenin geçtiğinin bildirilmesi üzerine çalıştıkları bölümlere döndü.

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