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  4. Çimento fabrikasında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti

Çimento fabrikasında meydana gelen kazada 1 işçi hayatını kaybetti

24.03.2021 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Bornova ilçesindeki çimento fabrikasında, temizlik çalışması sırasında elek taşıma bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.Olay, Kemalpaşa Caddesindeki çimento fabrikasında meydana geldi.

İzmir’in Bornova ilçesindeki çimento fabrikasında, temizlik çalışması sırasında elek taşıma bandına sıkışan işçi yaşamını yitirdi.
Olay, Kemalpaşa Caddesindeki çimento fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, taş parçalarını taşıyan elek taşıma bandını temizlemekle görevli Halil Dülger (39), bandın arasına sıkıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Dülger’in hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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