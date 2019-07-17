Çimento sanata dönüştü

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu tarafından düzenlenen profesyonel tasarımcıları ve öğrencileri çimentoyu kullanarak tasarımlar üretmeye teşvik eden Çimento Tasarım Yarışması’nda kazananlar belli oldu.

OYAK Çimento Beton Kağıt Grubu’nun çimento ve betonun doğru kullanımını artırmak ve yaygınlaştırmak amacıyla bu yıl ilkini düzenlediği Çimento Tasarım Yarışması sonuçlandı. Adana’da yapılan atölye çalışmasının ardından, kazanan projeler belirlendi. Bu yıl ’beklenmedik dönüşümler’ temasıyla düzenlenen yarışmada, öğrenci ve profesyonel kategorilerinde toplam 6 proje ödül için yarışırken, yoğun katılım sebebiyle ek olarak 6 proje daha tasarımlarını uygulamak üzere atölye sürecine davet edildi.

Öğrenci kategorisinde birinci ‘Bloob’ projesi oldu

Yapılan değerlendirme sonucunda öğrenci kategorisinde birincilik ödülü Mert Topaloğlu ve Özge Türedi’nin (Yıldız Teknik Üniversitesi) ’Bloob’ projesine, ikincilik ödülü Bilge Kamalı’nın (Gazi Üniversitesi) ’Pieces’ projesine, üçüncülük ödülü Abdulkerim Uluer’in (İstanbul Gelişim Üniversitesi) ’Bir Şey Değil Her Şey’ projesine verildi. Aynı kategoride Kerem Aydın’ın (Gazi Üniversitesi) ’UP2U’ projesi, Fatih Eyice ve Semih Seven’in (Pamukkale Üniversitesi) ’Betonun Varoluşu’ projesi ile Mustafa Sağdıç (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi) ve Ahmet Faruk Varan’ın (Yıldız Teknik Üniversitesi) ’Freedo’ projesi mansiyon olarak atölye sürecinde tasarımlarını uygulama şansı elde ettiler.