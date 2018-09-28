"Çimento sektörünün ihracatta pazar payı büyümeyi sürdürüyor"

İSTANBUL (AA) - Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, Türk çimento sektörünün ihracatta pazar payının büyümeye devam ettiğini belirterek, "İhracatta İsrail, Suriye ve Irak öne çıkan ülkeler olurken, özellikle İsrail’deki artış dikkati çekiyor." ifadesini kullandı.
Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, ilk 6 ay verilerine göre, inşaat sektöründe yüzde 3,3 artış yaşandığını aktardı.
Özdemir, 2017 ve 2018 yıllarında iç satışta Ege, İç ve Doğu Anadolu bölgelerinde artış yaşandığını gözlemlediklerini belirterek, "Piyasalarda dalgalanmanın yoğun olarak yaşandığı ocak-haziran döneminde sektörümüz üretimini geçen yıla göre yaklaşık yüzde 4,5 artırdı." ifadesini kullandı.
2018 yılının ilk 8 ay verilerine göre üretimin yaklaşık yüzde 10'unun ihracat olarak gerçekleştiğini kaydeden Özdemir, "Türk çimento sektörünün ihracatta pazar payı büyümeye devam ediyor. İhracatta İsrail, Suriye ve Irak öne çıkan ülkeler olurken, özellikle İsrail’deki artış dikkati çekiyor. ABD, Haiti ve Kolombiya’nın öncülüğünde, Amerika kıtasına da ihracatımız artıyor. Bütün bu gelişmelere baktığımızda, yerli üretimimizin arttığını ve ihracatta güç kazandığımızı görüyoruz." yorumunu yaptı.
Özdemir, Türk çimento sektörünün giderek büyüme kaydettiğini ve yatırımlarını sürdürmeye devam edeceğini vurgulayarak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu yıl içinde biri Ege Bölgesi'nde diğeri Doğu Anadolu Bölgesi’nde olmak üzere iki yeni fabrika devreye girdi. Ayrıca, mevcut iki fabrikada da kapasite artışı gerçekleşti. 2020 yılı sonuna kadar iki fabrikamızda kapasite artışı yaşanması ve üç yeni fabrika kurulması planlanıyor. Devreye girecek bu kapasitenin yaklaşık 13 milyon ton olacağını tahmin ediyoruz. Ekonomik olarak sağladığımız katkıyı ve üretim gücümüzü, ülkemize değer yaratmak için aralıksız sürdürüyoruz."
\
- "Yolların ve bariyerlerin beton olarak planlanması yerli üretimi destekleyecek"
Nihat Özdemir, beton yol ve beton bariyer projelerinin Türkiye için yerli bir çözüm olduğunu belirterek, "Yolların ve bariyerlerin beton olarak planlanması yerli üretimi destekleyecektir. Hem yaşam boyu maliyeti açısından daha cazip hem de vatandaşlarımızın güvenliği için çok daha faydalı bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor." ifadelerini kullandı.
Yol yapımında ve bariyerlerde beton kullanılması durumunda sektör içi rekabetin yanı sıra sektörler arası rekabetin de oluşmasının önemli olduğuna işaret eden Özdemir, "Özellikle gelişmiş ülkelerde sektörler arası rekabet oluşturularak kamu kaynaklarının etkin kullanılması sağlanmaktadır." yorumunu yaptı.
Özdemir, Avrupa ülkelerinin çoğunda orta refüjlerdeki bariyerlerin beton olma zorunluluğuna dikkati çekerek, trafik kazası rakamlarının yüksek olduğu Türkiye’de de standarda uygun beton bariyerlerin bu oranları azaltacağını belirtti.
Meteoroloji 30 Eylül Pazar günü için uyardı! İşte kırbaç kasırgası uyarıları
Türkiye'nin konuştuğu vahşette yeni gelişme!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti
O ülkede artık zina suç değil!
Acı ölüm! Kahroldular
Bu fotoğraf 280 milyon kilometre uzaktan çekildi!
Yalova'da deniz 25 metre çekildi! Depremin habercisi mi?
Komünist başkan Fatih Mehmet Maçoğlu İstanbul Belediye Başkanı adayı mı olacak?
YKS yerleştirme sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama sayfası açıldı!
Saadet Partisi AK Parti ile ittifak mı yapacak? Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum