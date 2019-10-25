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Çimento silosu taştı, otomobiller toz altında kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 20:10 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki fabrikada, fazla yükleme yapılan çimento silosunun taşması nedeniyle park halindeki otomobiller toz altında kaldı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Gaziemir ilçesindeki fabrikada, fazla yükleme yapılan çimento silosunun taşması nedeniyle park halindeki otomobiller toz altında kaldı.
Olay, saat 18.00 sıralarında Sarnıç'taki çimento fabrikasında meydana geldi. Çimento yüklü TIR, fabrikanın içindeki çimento silosuna fazla yükleme yaptı. Fazla gelen çimento taşmaya başlarken, tozları fabrikanın yanı sıra çevreye de dağıldı. Taşan çimento tozları nedeniyle fabrikalar ve bölgede bulunan otomobiller toz altında kaldı. Bir çalışan, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntülerde taşan çimento tozlarının yoğun bir şekilde yayıldığı görüldü. Çimento tozlarının temizlenmesi için çalışmalar sürüyor.

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