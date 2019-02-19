Çimento torbalarına yazarak başladığı şiirlerden 8 kitap çıkardı

Sivas'ta hiç okula gitmeyen ve okuma yazmayı kendi çabasıyla öğrenen Mustafa Altınay (72), inşaatlarda çalışırken çimento torbalarına yazarak başladığı şiirlerinden 8 kitap çıkardı. 9'uncu kitabını da yayına hazırlayan Altınay'ı, Vali Salih Ayhan tebrik etti.

Kent merkezinde yaşayan evli ve 3 çocuk babası Mustafa Altınay, maddi imkansızlıklar nedeniyle çocukken okula gidemedi. Kendi çabası ile okuma yazma öğrenen Altınay, 13 yaşındayken şiir yazmaya başladı. Yıllarca inşaatlarda çalıştıktan sonra emekli olan Altınay, ilk kitabını 1999 yılında çıkardı. Bu zamana kadar yaklaşık 6 bine yakın şiir yazan Altınay, bunları da zaman içinde 8 kitapta topladı. Altınay, 9'uncu kitabını çıkarmak için de hazırlıklara başladı. Sivas Valisi Salih Ayhan'ı makamında ziyaret eden Altınay, taslak aşamasındaki 9'uncu kitabını Vali Ayhan'a takdim etti.

ÇİMENTO TORBALARINDAN KİTABA

Okuma yazmayı kendi çabasıyla öğrendiğini anlatan Altınay, Geçimimi inşaatlarda çalışarak sağlamaya çalıştım. İlk şiirlerimi çimento torbalarına yazdım. 50 yılda 6 bine yakın şiir yazdım. Okuma yazmam iyi olmadığı için kızım Sümeyra Altınay'ın yardımıyla yazdığım şiirleri kağıda döktüm dedi.

Çocuklara, gelecek nesillere bir şeyler bırakmak istediğini ifade eden Altınay, Her türlü şiirim var. Akrostiş var, satranç türü var, sicilleme var, lebdeğmez var, sarma şiiri var. Kafiye nedir bilmiyordum, kendim öğrendim. Benim ustam yok diye konuştu.

VALİ AYHAN'DAN TEBRİK

Vali Salih Ayhan ise yerel şairleri ve halk ozanlarını çok önemsediklerini ifade ederek, Sizlerin şiirlerini, yazılarını özellikle takip ederim. Sizler Anadolu irfanının sözlü kültürüsünüz. Bunları dizelere aktaran, bunların yükünü çeken sizlersiniz. Bu toprağın bereketini, güzelliğini en güzel şekilde haykıran insanlarsınız dedi.

Altınay'ın hazırladığı son şiir kitabını Valilik olarak bastıracaklarını ifade eden Ayhan, Sizlerin hafızalarındaki bilgiler, dizeler gelecek için önemlidir. Sizin gibi ulu çınarlar toplumun değerlerini kuşaklar boyu tanıtmakta önemli aracı, kalıcı kılan kişilersiniz. Bu şehre dair paylaşacağı yazısı, şiiri olan herkesin, bu şehre katkı sağlayan tüm kalemlerin başımızın üstünde yeri var ifadelerini kullandı.

