HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çimento yüklü dorse alev alev yandı

Çimento yüklü dorse alev alev yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2020 01:19 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta lastiğinin patlaması sonrası yangın çıkan çimento yüklü dorse alev alev yandı.

Zonguldak’ta lastiğinin patlaması sonrası yangın çıkan çimento yüklü dorse alev alev yandı. Aynadan yangını fark eden sürücü son anda dorseyi ayırarak faciadan kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre olay D750 Zonguldak-Ankara karayolunun 24. kilometresinde meydana geldi. Bolu’dan çimento yükü ile Zonguldak’a yola çıkan G.Ç. idaresindeki 14 GM 515 plakalı çekiciye bağlı dorsenin lastiği patladı. Patlama sonrası dorsede yangın meydana geldi.
Gürültü sonrası aynadan arka tarafı kontrol eden sürücü alevleri fark edince hızlıca çekiciyi dorseden ayırıp uzaklaşmaya çalıştı.
İhbar üzerine olay yerine Zonguldak ve Karaman Belediyelerine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi. Jandarma ekipleri ve trafik polisleri yangın esnasında karayolunda ulaşımı durdurdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu karayolundaki yangın; ekiplerin müdahalesinin ardından söndürülerek kontrol altına alındı. Yangın sonrası karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Sürücü ise bir süre olayın şokunu atlamadı. Sürücü, "Lastikte gümleme oldu" diye konuştu. Yangın anı ise başka bir vatandaşın amatör kamerasına yansıdı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi Fotoğrafı olay yarattı! O yorumlara tepki gecikmedi
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'deTürk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu? Gazi Üniversitesi Rektörü kim oldu?
1/
En Çok Okunan Haberler
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Cazibe merkezleri programındaki il sayısı 24 oldu
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Eski sevgili isyan etti! '3 erkekle yattı'
Kurallara uymayan yaşlı adama tek bir sözüyle maske taktırdı!
Kurallara uymayan yaşlı adama tek bir sözüyle maske taktırdı!
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Soylu'dan polislere: Bedelini ödemeye hazırım, gereğini yapın
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
Profilo'nun kurucusu hayatını kaybetti
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
7 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Küçük çocuğu alevlerin arasında zincirli halde buldular
Küçük çocuğu alevlerin arasında zincirli halde buldular
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Makam odasında mastürbasyon skandalı! Görevden alındı
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Meteoroloji uyardı! Bu bölgelerde oturanlar dikkat
Diğer Haberler
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Türk askerinin Lübnan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap: Üzüntüyle karşılıyorum
Sağlık Bakanı Koca'dan 'makale' iddialarına cevap
Mansur Yavaş'tan AK Parti'li Meclis Üyesine: Ağzımı mı tıkayacaksın
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde gergin anlar: Ağzımı mı tıkayacaksın
Kütahya’da bıçaklı kavga: Yaralılar var
Kütahya’da bıçaklı kavga: Yaralılar var
Mansur Yavaş'tan internet müjdesi
Mansur Yavaş'tan internet müjdesi
Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’dan İBB'nin paylaşımına cevap
Esenler Belediye Başkanı Göksu’dan İBB'nin paylaşımına yanıt
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.