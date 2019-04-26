Çimento yüklü tır devrildi sınır kapısına giden yol kapandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de çimento yüklü tırın devrilmesi sonucu Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giden uluslararası yol trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, Lalapaşa'dan Edirne istikametine seyreden Aykut Sezginel idaresindeki 39 ST 666 plakalı çekici ve 39 SP 839 çimento yüklü silobas, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Küçükdöllük köyü yakınlarında devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü Sezginel araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu kaza nedeniyle trafiğe kapandı.

Sezginel, emniyet kemerinin takılı olması dolayısıyla yaralanmadığını söyledi.

Bulgaristan'a gidilen Hamzabeyli Sınır Kapısı yolu üzerinde meydana gelen kaza nedeniyle uluslararası yol trafiğe kapandı. Sınır kapısına gidecekler köy yollarını kullanıyor.

Yolun trafiğe açılması için çalışmalar sürüyor.



