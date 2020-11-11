CİMER başvurusu nasıl yapılır? CİMER şikayet başvurusu nasıl olur?

Haklarınızı CİMER başvurusu yaparak savunabilirsiniz. CİMER başvurusu nedir sorusunun cevabına bu yazıdan rahat bir şekilde ulaşabilir, bilgi edinebilirsiniz. Çözüme kavuşturulamayan problemlerin çözülmesi adına CİMER başvuru formu doldurma ile merak ettikleriniz için hazırladığımız yazıyı okuyabilirsiniz. CİMER 2015 yılında kurulan CİMER, Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezidir. İnsanların talep, bildirim, görüş ve şikâyetlerini direkt iletebileceği bir web iletişim sitesidir. 2018 yılından beri BİMER olarak faaliyet gösteren hizmet artık daha kapsamlı bir şekilde CİMER’den hizmetine devam etmektedir. CİMER Başvurusu Nasıl Yapılır? CİMER’e başvuru yapmak isteyen kişiler siteden ulaşım sağlayabilir. Ayrıca e- devlet üzerinden de sisteme müracaatta bulunabilirsiniz. T.C. kimlik numarası, ad soyad, annenizin evlenmeden önceki kızlık soyadı ve cep telefonunuzu yazarak telefonunuza gelen onay kodu ile giriş yapabilirsiniz.

E-Devlet CİMER Başvurusu Nasıl Yapılır?

E-devlet üzerinden sisteme giriş yaptığınızda sistemde karşınıza çıkan Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne girerek uygulamaya giriş kısmına tıklayabilirsiniz. Kimlik bilgilerinin sorgulandığı sayfaya yönlendirileceksiniz. Formu doldurduktan sonra CİMER’e başvuru yapma sebebinizi belgeleriniz ve açıklamalı yazınızla belli edebilirsiniz. Şikâyet dilekçenizi yazarak işlemi sonlandırmış olursunuz. CİMER’e yapmış olduğunuz başvurulardan size hemen dönüş sağlanması zorunluluktur.

CİMER’e Kimler Başvuru Yapabilir? T.C. vatandaşları ve Türkiye’de ikamet eden yabancılar CİMER’e başvuru yapabilmektedir.

CİMER’e Yaptığım Başvurularda Kimlik Bilgilerimi Gizleyebilir miyim?

İhbar veya yapmış olduğunuz şikâyetlerde adınızın ifşa olmasını istemediğinizde, ihbar butonuna tıklayarak karşınıza gelen seçeneklerden “kimlik bilgilerimin gizli kalmasını istiyorum” kutucuğunu işaretleyerek adınızı gizleme hakkına sahip olabilirsiniz. Böylelikle yazmış olduğunuz dilekçeniz CİMER yetkilileri tarafından görülecektir. CİMER’e Şikayet Başvurusu Nasıl Yapılır? Cumhurbaşkanlığı iletişim Merkezine yapmak istediğiniz ihbar ve görüşleri kimlik bilgilerinizi girdikten sonra karşınıza gelen “Başvuru Detayı” kısmını inceleyerek devam ettirebilirsiniz. Yazacağınız metin 1.500 karakter şeklinde sınırlı bir şekilde ayarlanmıştır. Anlaşılır, net, kısa ve öz şekilde açıklayıcı bir şekilde yazmalısınız. Elinizde bulunan bir belge ile alakalı şikâyetiniz varsa; sol aşağı kısmında yer alan “dosya seç “ bölümünden sisteme yükleyebilirsiniz. Yazmış olduğunuz bilgiler ile elinizde bulunan belgelerin birbirini tamamlayıcı olmasına dikkat etmelisiniz. Yazı işleminiz bittiğinde ileri butonuna tıklayarak “Başvuru Tamamla” bölümüne geçiş yapabilirsiniz.

CİMER Başvuru Sorgulamaya Nasıl Bakılır? CİMER veya e-Devlet üzerindeki arama motoruna CİMER Başvuru Sorgulama yazarak sistemden bakabilirsiniz. Sistemde karşınıza çıkan tablodaki detay kısmında yapmış olduğunuz ihbara ya da şikâyete cevap gelip gelmediğini oradan görebilir, takip edebilirsiniz. Aynı zamanda hareket listesini kontrol ederek işlem sürecinin ne durumda olduğunu görebilir, konu hakkındaki ilerlemeleri ve gelişmeleri buradan takip edebilirsiniz. Sistem içerisinde bulunan kişisel hesaplarınıza da raporlar iletilir. Böylelikle hem e-Devlet sisteminize hem de mail adresinize bilgiler yollanır. CİMER Başvuru Sonucu Ne Zaman Gelir? Yaptığınız işlemin sonucunu CİMER veya e- Devlet üzerinden takip edebilirsiniz. Hangi aşamada ve hangi saat diliminde olduğunu, hangi kurum tarafından size cevap verildiğini sistem içerisinde görebilirsiniz. Dilekçeniz maksimum 30 gün içerisinde sonuçlanır. CİMER Şikayet Hattı Telefon Numarası Nedir? Cumhurbaşkanlığı Telefon Numarası: 0(312) 525 55 55

Faks Numarası: 0(312) 525 58 31

CİMER Adresleri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 06560 Beştepe / ANKARA

E- Mail: cumhurbaskanligi@tccb.gov.tr

CİMER Hattı: Alo 150

Bu numaraları aradığınızda bireylerin bulundukları il valiliklerindeki yetkili kişilere yönlendirilerek yanıt verilmektedir.