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  4. CİMER başvurusu uyuşturucu şüphelilerini yakalattı

CİMER başvurusu uyuşturucu şüphelilerini yakalattı

13.01.2021 11:10 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvuruyu değerlendiren polis ekiplerince yapılan uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yapılacağı yönünde CİMER’e yapılan ihbar üzerine harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) yapılan başvuruyu değerlendiren polis ekiplerince yapılan uygulamada uyuşturucu madde ile yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde satışı yapılacağı yönünde CİMER’e yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Başvuruda belirtilen aracı tespit eden ekipler, aracı Çorlu şehir merkezine girişte oluşturulan uygulama noktasında durdurdu. İçerisinde E.M., H.N.B., İ.E.U. ve M.K. adlı kişilerin bulunduğu araçta arama yapan polis ekipleri, şahısların üzerinde değişik miktarlarda eroin ve bonzai adı da verilen sentetik kannabinoid maddesi ele geçirdi. Uyuşturucu maddelere el koyan polis, 4 şüpheliyi kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak suçundan gözaltına aldı.

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