HABER

CİMER “Bilgiye Erişim” alanında 366 proje arasından “En İyi Proje” olarak seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre’de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER’in “Bilgiye Erişim” alanında 366 proje arasından “En İyi Proje” olarak seçildiğini açıkladı.Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletisim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık.

CİMER “Bilgiye Erişim” alanında 366 proje arasından “En İyi Proje” olarak seçildi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun,Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre’de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER’in “Bilgiye Erişim” alanında 366 proje arasından “En İyi Proje” olarak seçildiğini açıkladı.
Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletisim Başkanlığı olarak ilk uluslararası ödülümüzü aldık. Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin Cenevre’de düzenlediği Dünya Bilgi Toplumu Zirvesinde CİMER “Bilgiye Erişim” alanında 366 proje arasından “En İyi Proje” olarak seçildi" dedi.

CİMER “Bilgiye Erişim” alanında 366 proje arasından “En İyi Proje” olarak seçildi

PARTNERBunu yapan yandı!Bunu yapan yandı!
Afyonkarahisar da 73 av turizmi yapıldıAfyonkarahisar da 73 av turizmi yapıldı
İlk kez bir kara delik görüntülendiİlk kez bir kara delik görüntülendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yeni ekonomi paketi açıklandı

Yeni ekonomi paketi açıklandı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Bakan Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken yerel seçim açıklaması

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Akşener ve Kılıçdaroğlu'ndan seçimlerle ilgili flaş açıklamalar

Emre Mor bunu da yaptı

Emre Mor bunu da yaptı

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İstanbul kararı için gözler YSK'da!

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

8. sınıf öğrencisi ailesiyle okulu basıp terör estirdi! Korkunç olay

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Büyükçekmece'deki 'seçmen' iddiaları üzerine inceleme

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Gaziantep'te belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Konya'da, okullarda zil sesleri sustu: Gerekçe gürültü kirliliği

Kazada öldüğü sanılan kadını, kocası boğarak öldürmüş

Korkunç cinayet! Saçlarından tutup suda boğmuş

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan 'Mavi Balina' ve 'Momo' açıklaması

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

ABD'ye okumaya giden İlayda'dan kötü haber!

"Kadın tutukluya kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

"Kelepçeyle doğum yaptırıldığı" iddiasına yalanlama

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

Berkin Elvan davasında 6 yıl sonra olay yerinde keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.