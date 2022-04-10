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  4. CİMER'i de kandırdılar! Bursa'daki dere zehir saçmaya devam ediyor

CİMER'i de kandırdılar! Bursa'daki dere zehir saçmaya devam ediyor

10.04.2022 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Marmara Denizi'ne akan Samanlı Deresi zehir saçmaya devam ediyor. Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün zehir saçan dere için verdiği 'temiz raporu' şaşkınlık yaratırken uzmanlar dereler böyle aktıkça Marmara'da müsilaj kabusunun süreceğine dikkat çekiyor.

CİMER'i de kandırdılar! Bursa'daki dere zehir saçmaya devam ediyor

Bursa'da Samanlı Deresi'nin Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 'temiz raporu' vermesine rağmen zehir saçmaya devam ettiği belirtildi. Çevre Şehircilik İl Müdürlüğünün verdiği rapor vatandaşlarda şaşkınlık yaratırken Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, "Yakın zamanda Marmara'da müsilaj kabusu yeniden hortlarsa kimse şaşırmasın" açıklamasını yaptı.

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VATANDAŞLAR DURUMU CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BİLDİRDİ

Şubat ayında salınan kimyasal atıklar sebebiyle simsiyah akan Samanlı Deresi yapılan haberlerle gündeme gelmişti. Yapılan haberler ve şikayetçi vatandaşların durumu Cumhurbaşkanlığı'na bildirmesinin ardından Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü konunun araştırılması için harekete geçmişti. İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından ihbarcı vatandaşa şu cevap verildi:

"İlimiz sınırlarında yer alan Nilüfer Çayındaki kirlilik ve Samanlı Deresindeki deşarjlardan bahsedilmekte olup gereğinin yapılması istenmiştir. İl Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca İlimiz sınırlarından geçen derelere etkisi olabilecek alıcı ortama deşarjı olan işletmelerde rutin ya da şikayete istinaden 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler çerçevesinde denetimler yapılmakta ve herhangi bir uygunsuzluğun tespiti halinde ise idari yaptırımlar uygulanmaktadır. Bahse konu Samanlı derede yapılan denetim neticesinde alıcı ortama herhangi bir arıtmasız deşarj görülmemiş olup İl Müdürlüğümüzce konun takibi yapılmaktadır.”

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"MÜSİLAJ KABUSU YENİDEN HORTLARSA KİMSE ŞAŞIRMASIN"

Simsiyah akan derenin bulunduğu noktada açıklama yapan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, “Bariz bir şekilde kirletilmiş ve arıtılmadan gelen suyun Uludağ’dan gelen içme suyu ile karıştığını görüyoruz. Yakın zamanda hassas bir vatandaşımız konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyet dilekçesi veriyor. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verdiği cevap ise şaşkınlığımızı bir kat daha arttırmıştır. 'Bahse konu Samanlı derede yapılan denetim neticesinde alıcı ortama herhangi bir arıtmasız deşarj görülmemiş olup İl Müdürlüğümüzce konunun takibi yapılmaktadır' deniyor. Fakat biz burada yeniden yaptığımız incelemede suyun arıtılmadığına şahit oluyoruz. Çoğu artıma tesisi eski teknoloji olduğu için biyolojik ve kimyasal arıtma gerçekleştiremiyor, çünkü çökertme sistemi ile çalışıyorlar. Yakın zamanda Marmara'da müsilaj kabusu yeniden hortlarsa kimse şaşırmasın” ifadelerini kullandı.

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"BU SUYLA MI TARIM YAPACAĞIZ?"

Asıl tehlikenin su ve gıda krizi olduğunu söyleyen Güler, ”Nilüfer Çayı, Bursa’nın kangreni hâline geldi. Uludağ’da içilebilir nitelikte olan su Samanlı dereden 200 kilometre yol çizerek Marmara denizine dökülene kadar bu hâle geliyor. Su bizim için artık daha fazla anlam içermekte. Aşırı sellerle ya da kuraklıklarla bu durum kendini belli etmeye başladı. Geçtiğimiz senelerde göllerin kuruması, su kaynaklarının kuruması ile birlikte ürünlerimizde düşüş meydana geldi. Önümüzde bizi bekleyen en büyük tehlikenin gıda ve su krizi olduğunu görüyoruz ve buna biran önce tedbir alınmasını istiyoruz. Fakat 2021 yılında kâğıt üzerinde yapılan değişiklik ile dördüncü derece su kalitesini listeden çıkartıp üçüncü dereceye almışlar. Şimdi biz bu suyla mı tarım yapacağız, bu suyla mı hayvanlarımızı sulayacağız ?” diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
CİMER Bursa
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