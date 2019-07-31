HABER

CİMER müfettişleri 10 yıl önceki ’cinsel istismarı’ ortaya çıkardı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 17:47 | Son Güncelleme

Mersin’de 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan öğretmenin yargılanmasına başlandı.

Mersin’de 6 öğrencisine cinsel istismarda bulunduğu iddiası ile tutuklanan öğretmenin yargılanmasına başlandı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen öğretmen, çocukları kucağına aldığını ancak kötü niyetle bunu yapmadığını savundu.
Mersin’in Yenişehir ilçesinde 10 yıl önce istismara maruz kalan bir gencin CİMER’e başvurması üzerine çalışma başlatan müfettişler, öğretmen H.T’yi görev yaptığı okulda 4 ay boyunca takip ederek, cinsel istismar olayını ortaya çıkardı.
Bir ilköğretim okulunda 2. sınıf öğrencisi 6 çocuğu istismar ettiği gerekçesiyle tutuklanan H.T. hakim karşısına ilk kez çıktı. Mersin 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk celsede tutuklu sanık H.T., müşteki ve müdafi avukatları ve mağdur çocukların yakınları hazır bulundu. Duruşma öncesi sanık avukatı, duruşmanın gizli olarak görülmesi talep etti. Sanık avukatının talebini değerlendiren mahkemeye heyeti talebi reddederek, duruşmanın açık görülmesine karar verdi.
Sanık H.T. savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, çocukları öz evlatları gibi sevdiğini söyledi. Çocukları kucağına aldığını kabul eden ancak kötü niyetle bunu yapmadığını belirten H.T., kendisine iftira atıldığını savunarak, beratını istedi.

Karakolda kabul etti, mahkemede reddetti
Bunun üzerine mahkeme başkanı sanığa "karakolda neden itiraf ettin?" diye soru sordu. Karakolda baskı altında kaldığını, hakaret işittiğini ve bu yüzden suçlamaları kabul ettiğini iddia eden H.T., söz konusu karakol ifadesini de kabul etmediğini dile getirdi.
Sanık H.T.’nin ardından mağdur çocuklar psikolog eşliğinde Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBIS) ile yaşadıklarını anlattı. Öğretmenlerinin kendilerine rahatsız edici davranışlarda bulunduklarını belirten mağdur çocuklar, başından geçenleri dile getirdiler.
Duruşmada hazır bulunan mağdur çocukların aileleri de tek tek söz alarak olanları anlattı. Çocuklarının duruşmada anlattıklarının aynısını evde kendilerine anlattıklarını belirten aileler, zanlıdan şikayetçi oldu.

CİMER müfettişleri 10 yıl önceki istismarı ortaya çıkardı
Sanık avukatı olayın başlangıcının 10 yıl önce yaşanan yine bir cinsel istismar vak’asından kaynaklandığını söyledi. 10 yıl önce istismara maruz kalan bir gencin CİMER’e başvurmasının üzerine, müfettişler sanık öğretmen H.T.’yi görev yaptığı okulda gözlem altına aldılar. Öğretmeni 4 ay boyunca gözlemleyen müfettişler, cinsel istismar olayını ortaya çıkardı.
Yapılan savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devam etmesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi
Mersin’in Yenişehir ilçesinde bulunan bir ilköğretim okulunda 2. sınıfta, 6 kız çocuğunun öğretmenleri H.T. tarafından cinsel istismara maruz bırakıldığı iddia edilmişti. Birçok öğrenci velisi, olayı çocuklardan öğrenmeleri sonrası emniyete giderek şikayette bulunmuştu. Şikayet üzerine okul müdürü ve sınıf öğretmeni olan H.T. gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğretmen adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, okul müdürü emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı Villasını pitbullarla koruyordu! Çete lideri böyle basıldı
Otomobilin çarptığı motosikletli öldüOtomobilin çarptığı motosikletli öldü
Havuz duvarından düşen vatandaş ağır yaralandıHavuz duvarından düşen vatandaş ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

İşte yıl sonu enflasyon tahmini

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Pitbull'ların koruduğu eve polis baskını

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Dünya tetikte! Füzeleri ateşlediler

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Suriyeliler sınır dışı edilecek mi? Açıklama geldi

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Selin Ciğerci yine yaptı yapacağını! Olay dans videosu

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

İş yerinde cinsel istismar! Meğer 2 ay önce de...

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Şoför 15 yaşında, yolcuların tümü de çocuk! Bu halde bulundular!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Akıntıya kapılan arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Acı olay... Arkadaşını kurtarmak isterken boğuldu

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Okuduğu dua nedeniyle imamı dövdüler!

Tartıştığı erkek arkadaşını herkesin içinde tokatladı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Genç öğretmen kendini asarak yaşamına son verdi

Manisa'da çöpte bebek cesedi bulundu

Vahşet! Çöpten kötü koku gelince ortaya çıktı

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

Burası ne Ege ne de Akdeniz! Tıklım tıklım

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.