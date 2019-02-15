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CİMER'e 2018'de yaklaşık 3,5 milyon başvuru yapıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: - "2018 yılı içerisinde CİMER, BİMER ve Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığına 3 milyon 429 bin 294 başvuru yapılmıştır. Başvurulara verilen cevap sayısı 4 milyon 189 bin 731'dir" - "CİMER başvurularının konulara göre dağılımı sırasıyla; kamu/özel sektör çalışanları, mahalli hizmetler, CİMER başvuru işlemleri, yükseköğretim ve sağlık şeklindedir"

SEVAL OCAK ADIYAMAN - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2018 yılı içerisinde Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), (mülga) Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ve Cumhurbaşkanlığı (mülga) Halkla İlişkiler Başkanlığına 3 milyon 429 bin 294 başvuru yapıldığını, bu başvurulara verilen cevap sayısının ise 4 milyon 189 bin 731 olduğunu bildirdi.

Oktay, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in CİMER'e yapılan başvurulara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

CİMER, BİMER ve Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Başkanlığına geçen yıl 3 milyon 429 bin 294 başvuru yapıldığını bildiren Oktay, CİMER’e yapılan başvuruların okunmasında 25 personelin görev yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, başvurulara verilen cevap sayısının 4 milyon 189 bin 731 olduğunu belirterek, cevap sayısının başvuru sayısından fazla olmasının, başvuruya ilgisi nedeniyle birden fazla kurum tarafından cevap verilmesinden kaynaklandığını vurguladı.

Yanıtında, CİMER başvurularının konulara göre dağılımını da sıralayan Oktay, “Kamu/özel sektör çalışanları, mahalli hizmetler, CİMER başvuru işlemleri, yükseköğretim ve sağlık şeklindedir.” ifadesini kullandı.

- "Çözümsüzlük çareyi Cumhurbaşkanlığında aratıyor"

Konuyla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan CHP Niğde Milletvekili Gürer, CİMER’e yapılan başvuruların 3,5 milyona yaklaşmasının dikkat çekici olduğunu belirterek, bu durumda günde ortalama 10 bin başvuru yapıldığına işaret etti.

Başvuru sayısının yoğunluğuna değinen Gürer, "Başvurular, ülkede sorunların hangi boyutta olduğunun da bir göstergesi. Vatandaş ilinde, ilçesinde iş yerinde sorununu çözse niye CİMER’e başvursun? Çözümsüzlük ve arayış, çareyi Cumhurbaşkanlığında aratıyor. Devlet işleyişinde sıkıntının artışının göstergesi bu rakamlar." diye konuştu.

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