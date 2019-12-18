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ÇİMKO Çimento'ya 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı' sertifikası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 21:22 | Son Güncelleme

SANKO Holding kuruluşu olan ve Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan ÇİMKO, 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası' ile ödüllendirildi.

SANKO Holding kuruluşu olan ve Türkiye'nin öncü firmaları arasında yer alan ÇİMKO, 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası' ile ödüllendirildi.
Bir otelde gerçekleştirilen sertifika törenine Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, SANKO Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, ÇİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Türkiye Hazır Beton Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ÇİMKO Genel Müdürü Önder Kırca, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ve çok sayıda davetli katıldı.
Programda konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül de, Burada SANKO Holding'in başarı hikâyesini, Gaziantep'in başarı hikâyesini görüyoruz. Bu günlerde Gaziantep'in yüzüncü yılını kutladığımız bir zaferinin ardından sıfırdan başlayan bir şehrin başarısını görüyoruz. Ben ödül alan bütün firmaları tebrik ediyorum. Bu ödül, bu sertifika Sanko Holding'e ne kadar değer katıyorsa Gaziantep'e de o kadar değer katıyor. Bu gün dünyanın sayılı sertifikalarından biri almak iyi bir başarı emeği geçen herkesi tebrik ediyorum dedi.
Yatırımların hayata geçirildiği süreci anlatan ÇİMKO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise, Artık çimento sektöründe farklılaşmaya çalışıyoruz. Hazır betonda yapmış olduğumuz bu farklılıklar bundan sonra yapacağımız olan farklılıkların ön ayak izleri. Şuanda da Narlı Çimento karbondioksit emisyonu olarak da Türkiye'nin en iyisi konumunda. O yüzden ben bu işte emeği olan bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz her şeyi birlikte başarıyoruz. Gaziantep Sanayi Odamızın başlattığı 'biz de varız' kampanyasında olduğu gibi biz ülke olarak çalışıp, çabalayacağız ve Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına sokacağız. Ben bu önemli günde bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum diye konuştu.
Konuşmaların ardından ÇİMKO çimento Türkiye Hazır Beton Birliği tarafından 'Kaynakların Sorumlu Kullanımı Sertifikası' ile ödüllendirildi.

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