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Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2019 11:48 | Son Güncelleme

Milyon dolarlık yatlar yakıt ihmali için tatil cenneti Bodrum’u tercih ediyor.

Milyon dolarlık yatlar yakıt ihmali için tatil cenneti Bodrum’u tercih ediyor. Yakıtın ucuz olmasını fırsat bilen milyonerler hem tatillerini yapıyor hem de yatlarının binlerce litrelik depolarını ucuza dolduruyor.
Dünya’nın en pahalı yatlarının yaz aylarında uğrak noktası olan Bodrum, birçok mega yatın da yakıt ikmali için tercihi oluyor. Yatlar, Bodrum, Marmaris, Kuşadası ve Göcek’teki eşsiz koyları gezmenin yanı sıra yakıt ihtiyaçlarını da karşılamak için Türk limanlarını tercih ediyor. Değer kaybeden Türk Lirası lüks yat sahipleri için ucuz yakıt anlamına geliyor. Doların Türkiye’de yükselmesiyle birlikte Dünyaca ünlü milyarderler Yunanistan, İtalya ve İspanya gibi ülkeleri bırakıp Türkiye’yi tercih ediyor.

Mega yata 8 tankerle yakıt ikmali
Bodrum’da geçen Nisan ayında 230 bin litre yakıt ikmali yapılan “Dream” isimli motoryat bir kez daha yakıt ikmali için Bodrum’a demirledi. Dün akşam saatlerinde Atina’dan Bodrum’a gelen Malta bayraklı yat, Gemi Yanaşma İskelesi’ne yanaştırıldı. Yer hizmetlerini 106 metre uzunluğundaki mega motoryata, 8 tankerle 230 bin litre akaryakıt ikmali yapılmaya başlandı. Yakıt ikmalinin akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, motoryatın daha sonra tekrar Yunanistan’a hareket edeceği öğrenildi.
1997 yılında Türkiye’de üretildiği öğrenilen lüks motoryatın başlangıçta yolcu gemisi olarak kullanıldığı, daha sonra ise yapılan tamir ve modernizasyon işlemlerinin ardından lüks bir motoryata dönüştürüldüğü öğrenildi.
Yunan asıllı bir armatöre ait olduğu belirtilen yata, geçen yıl temmuz ayında 220 bin litre, Ekim ayında 230 bin litre, 2019 Ocak ayında 255 bin litre, nisan ayında da yine Bodrum’dan 230 bin litre yakıt ikmali yapılmıştı.

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor

Cimri milyonerler yakıt için Bodrum’u tercih ediyor
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